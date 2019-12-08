الامارات | «الشارقة للآثار»: التنقيب مستمر بالتعاون مع بعثات متخصصة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصل مجموعة من البعثات الأثرية الأجنبية عملها في مناطق عدة من إمارة الشارقة، تحت إشراف هيئة الشارقة للآثار، بالتعاون مع فرق العمل التابعة لها، وذلك تفعيلاً للاتفاقيات التي وقعتها الهيئة مع مجموعة من الجامعات والمعاهد العلمية المتخصصة في البحث الأثري والتراث الثقافي، في مختلف أنحاء العالم. وأكد مدير الآثار والتراث المادي بالهيئة، عيسى يوسف، أن البعثات الأجنبية التي تعمل عادة خلال مواسم التنقيب، التي تبدأ من أكتوبر وتستمر إلى أبريل كل عام، تعمل ضمن اتفاقيات معتمدة ومتعارف عليها دولياً، للتعاون في البحث العلمي والتنقيب الأثري، مشيراً إلى أن المواقع الأثرية التي يتم التنقيب فيها ينتج عنها نشاط بحثي ينشر في «حولية آثار الشارقة». وباشرت البعثات القادمة من دول عدة عملها وفق تخصص كل بعثة منها. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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