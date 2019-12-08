تعرفي على اتيكيت العطس والسعال على المائدة

لكل شيء في حياتنا أصول وقواعد تحكمه وهي ما نطلق عليها الإتيكيت. وخصوصاً تصرفاتنا التي تعكس شخصيتنا وكل ما نملك من صفات وتربية.

ولذلك علينا معرفة قواعد الإتيكيت وأصول التعامل مع الآخرين وذلك لترك إنطباع جميل وأثر جيد في نفوس وعيون الآخرين.

خاصةً وأن هناك الكثير من المواقف المحرجة التي قد نتعرض لها ومن الضروري أن نعرف جيداً كيف نتصرف أثناءها. مثل أن تصيبك مثلاً نوبة من السعال والعطاس أثناء تواجدك في مكان عام مع بعض الأشخاص على المائدة.

كيف يمكن التصرف في مثل هذا الموقف، وما هو الحل لتفادي الإحراج؟ الإجابة حول إتيكيت العطس والسعال في السطور القادمة:

إذا ما انتابتك موجة سعال أو عطاس أثناء تواجدك مع آخرين على المائدة يمكنك الإسراع إلى وضع منديل ورقي على الأنف والفم، كما يمكنك استخدام فوطة المائدة لتغطية الأنف والفم.

اذا استمرت نوبة العطس أو السعال فعليك أن تقوم بالاستئذان ومغادرة المائدة حتى تنتهي هذه النوبة.

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بعد العطس أو السعال من الضروري جداً التوجه فوراً إلى دورة المياة وغسل الأيدي جيداً.

كما يمكنك الاحتفاظ ببعض المناديل المعقمة لمثل هذه الحالات الطارئة. ومنعاً لحصول أي إحراج.

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