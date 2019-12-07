لقبت بـ"أميرة الحكام".. معلومات عن منى عطا الله حكم مباراة الاتحاد والنصر

لأول مرة في تاريخ مصر حكمتان "مساعد ورابع" بمباراة الاتحاد والنصر بكأس مصر، اليوم، هن منى عطا الله "حكم مساعد"، وشاهندة المغربي، "حكم رابع"، بدور الـ 32 لمسابقة كأس مصر.

ويرصد "هن" أبرز المعلومات حول مسيرة الحكم المصرية منى عطا الله

- لم تسلك "منى" مجال التحكيم من فراغ، فوالدها حكم كرة قدم، وكذلك أشقاؤها الأربعة، فأحدهم حكم بالدوري الإيطالي، وأخرى تعمل كحكم نسائي.

- منى عطا الله حكم دولي منذ 15 عاما، واختيرت أكثر من مرة للاشتراك وتحكيم بطولات أفريقيا وكأس العالم للسيدات.

- كانت خريجة الدفعة الأولى من التحكيم النسائي في مصر عام 1998، ودخلت القائمة الدولية منذ 14 عامًا في 2004.

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- حكمت في كأس عالم مرتين، وخمس بطولات أفريقية، والأوليمبياد، والبطولة العربية.

- يطلق عليها لقب "أميرة المحكمات".

- أقدم حكم نسائي في القائمة الدولية.