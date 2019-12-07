البنت زي الولد مش كمالة عدد.. "نرمين" زوجة صعيدية بدرجة نقاشة

عرض برنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل والإعلامي حسام حداد، تقريرًا تلفزيونيًا، عن سيدة صعيدية تُدعى نرمين، عملت في النقاشة مع زوجها، بعد زواجهما بـ15 يومًا فقط.

وقالت لبنى عسل، إن العادات والتقاليد و"كلام الناس"، لم يمنعوا نرمين من مساعدة زوجها "الأسطى عاطف"، حتى أصبحت أول "صنايعية نقاشة" في مصر، وأضحت حديث منصات التواصل الاجتماعي، رافعة شعار "الست تقدر تشتغل في أي حاجة".

وعلقت نرمين قائلةً، خلال التقرير: "كنت أحب مهنة زوجي خلال فترة الخطوبة وبعد 15 يومًا كان لديه أعمالًا كثيرة، وكان هناك صالونًا هامًا القماشة فيه نظيفة، وبالتالي لم يكن يستقيم أن ينقل إلى ورشة حتى لا يتشوه".

وأضاف: "عرضت عليه أن يأتي بالصالون إلى منزلنا، فذهب إلى عمله وعملت أنا على الصالون، واليوم أصبح الزبائن يطلبون التعامل معي".

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وقال زوجها إن الناس تقبلوا الوضع: "شافوا واحدة ست شغالة مع زوجها، بنفتح بعد صلاة الظهر"، وعقبت نرمين: "بودي العيال المدارس والدروس، وبشتغل ساعتين وتلاتة في اليوم، ويومي الخميس والجمعة بطلع شغل برة نقاشة وديكورات، ومش بطلع برة كتير عشان ببقى جنب البيت في فترة المدارس".

وأوضحت أنها تنظم دورات تدريبية للفتيات، في الإجازات، حتى يتعلمن كيفية التعامل مع البراويز، مشيرةَ إلى أن ذلك لا يمثل أي مجهودًا عضليًا بالنسبة لهن: "نفسي ربنا يوسع لي رزقي وأشتغل مش أكتر".

وأشاد الإعلامي حسام حداد بالتعاون بين الزوجين، قائلًا: "البنت زي الولد مش كمالة عدد، عظيمة نرمين، وسند".

وانطلقت أولى حلقات برنامج "الحياة اليوم"، في حلته الجديدة، عبر الحياة اليوم، حيث سيقدمه الإعلامية لبنى عسل والإعلامي حسام حداد.