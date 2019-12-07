بطلة العالم للناشئين في القوة البدنية: لم أهتم بالتعليقات السلبية تجاهي

عرض برنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل والإعلامي حسام حداد، تقريرًا تلفزيونيًا عن آية سويلم، البالغة من 18 عاما، والتي أحرزت الميدالية الذهبية في بطولة القوة البدنية التي أقيمت بفنلندا، كما حصلت على لقب أحسن لاعبة في العالم في مرحلتها العمرية تحت 19 عاما.

وأوضحت، أنها تدرس في الصف الثالث الثانوي، وأن منافسات بطولة الجمهورية كانت أول مشاركة لها، حيث حصلت على المركز الرابع، ثم حصلت بعدها بشهرين على المركز الأول، ثم توالت نجاحاتها وحصلت على المركز الأول في البطولة العربية، ثم الميدالية الذهبية في بطولة أفريقيا.

وأردفت أنها في هذا العام حصلت على ذهبية بطولة العالم للناشئين، كما نافست مع الكبار فوق 23 عامًا، وحصلت على الميدالية البرونزية، حيث كانت هذه السنة الأولى، التي تلعب فيها البنات المصريات ضمن هذا النوع من المنافسات.

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وواصلت: "الرياضة علمتني الثقة بالنفس، وفي أي مكان بحس إني مركز، وبكون شخصية الناس بتعملها احترام"، مشيرةً إلى أنها تعرضت للكثير من التعليقات السلبية لكنها لم تهتم بها: "هذه التعليقات كان مصدرها الأصدقاء والأهل والجيران لكنني لم أبدِ أي اهتمام بها".

وانطلقت أولى حلقات برنامج "الحياة اليوم"، في حلته الجديدة، عبر الحياة اليوم، حيث سيقدمه الإعلامية لبنى عسل والإعلامي حسام حداد.