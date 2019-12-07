بـ"هاف ستوميك".. صبا مبارك تستعيد ذكرى آخر أيام الصيف

شاركت الفنانة الأردنية، صبا مبارك، متابعيها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعدة صور جديدة، خلال تواجدها بمهرجان الجونة في نسخته الأخيرة.

وظهرت الفنانة، مرتدية سترة فاتحة اللون، بتصميم الـ"وان شولدر"، كما جاءت بموديل "هاف ستوميك" كاشف للبطن، مع بنطلون جينز، وحذاء أبيض، مع الشعر الكيرلي والمكياج الهادئ.

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وأرفقت الصور، معلقة: "من آخر أيام الصيف"، وتفاعل العديد من صورة الفنانة، التي تخطت الـ 8 آلاف تسجيل إعجاب فور نشرها.

وكانت "صبا" خضعت لجلسة تصوير لحساب مجلة vogue العربية، وتضمنت الجلسة، صورة وهي تنظر إلى بلدها الأردن، كما تنوعت إطلالاتها بدءاً من ملابسها ومكياجها، حتى وضعيات التصوير وأفكار الصور.