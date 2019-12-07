إطلالات دافئة لحضور حفل زفاف شتوي

قد تواجه المرأة صعوبة في اختيار الفستان المناسب لحضور حفل زفاف في فصل الشتاء، فالبرد قد يقيدها ويضعها في حيرة من أمرها لانتقاء إطلالة تجمع بين الأناقة والدفء معاً.
ولكن ماذا لو كان هناك خيارات متعددة تمنح المرأة ضوء الفصول ورومانسية موسم الشتاء؟
حملت أسابيع الموضة العالمية اتجاهات متعددة لأزياء السهرة الراقية لموسم خريف وشتاء2020، وقدمت باقة مميزة من تصاميم السهرة وكأنها في سباق مع الإبداع والابتكار من حيث الجماليات والفن والألوان والأقمشة.
جمعنا لك قائمة بأبرز تصاميم السهرة لموسم خريف وشتاء2020، من أشهر دور الأزياء العالمية.
سحر الأسود
فستان أسود من علامة Rick Owens
أقراط من علامة Alexander Mcqueen
حقيبة يد "كلاتش" من علامة Jeffrey Levinson
صندل أسود من Gucci
البنطلون الواسع
توب أسود من علامة Amur
بنطلون واسع من علامة Carolina Herrera
أقراط ذهبية من علامة Oscar de ka renta
حقيبة يد "كلاتش" من علامة Judith Leiber
الأحمر الملفت
فستان أحمر قصير من Alexis
أقراط ذهبية وحمراء من Of Rare Origin
حقيبة يد "كلاتس" من carolina santo domingo
حذاء أحمر مخملي من Tabitha Simmons
أناقة جذابة
فستلن مخملي قصير من DSQUARED2
أقراط طويلة من Mizuki
حقيبة يد من Christian Louboutin
حذاء "ميول" من Jimmy Choo
ألوان الشتاء
فستان طويل بطبقات الكشاكش من Costarellos
أقراط من Buccellati
حقيبة يد من Dolce & Gabbana
حذاء بساق عال من Dolce & Gabbana
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