إطلالات دافئة لحضور حفل زفاف شتوي

قد تواجه المرأة صعوبة في اختيار الفستان المناسب لحضور حفل زفاف في فصل الشتاء، فالبرد قد يقيدها ويضعها في حيرة من أمرها لانتقاء إطلالة تجمع بين الأناقة والدفء معاً.

ولكن ماذا لو كان هناك خيارات متعددة تمنح المرأة ضوء الفصول ورومانسية موسم الشتاء؟

حملت أسابيع الموضة العالمية اتجاهات متعددة لأزياء السهرة الراقية لموسم خريف وشتاء2020، وقدمت باقة مميزة من تصاميم السهرة وكأنها في سباق مع الإبداع والابتكار من حيث الجماليات والفن والألوان والأقمشة.

جمعنا لك قائمة بأبرز تصاميم السهرة لموسم خريف وشتاء2020، من أشهر دور الأزياء العالمية.

سحر الأسود

فستان أسود من علامة Rick Owens

أقراط من علامة Alexander Mcqueen

حقيبة يد "كلاتش" من علامة Jeffrey Levinson

صندل أسود من Gucci

البنطلون الواسع

توب أسود من علامة Amur

بنطلون واسع من علامة Carolina Herrera

أقراط ذهبية من علامة Oscar de ka renta

حقيبة يد "كلاتش" من علامة Judith Leiber

الأحمر الملفت

فستان أحمر قصير من Alexis

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أقراط ذهبية وحمراء من Of Rare Origin

حقيبة يد "كلاتس" من carolina santo domingo

حذاء أحمر مخملي من Tabitha Simmons

أناقة جذابة

فستلن مخملي قصير من DSQUARED2

أقراط طويلة من Mizuki

حقيبة يد من Christian Louboutin

حذاء "ميول" من Jimmy Choo

ألوان الشتاء

فستان طويل بطبقات الكشاكش من Costarellos

أقراط من Buccellati

حقيبة يد من Dolce & Gabbana

حذاء بساق عال من Dolce & Gabbana

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