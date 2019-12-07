تعرّف على سعر فستان كيت ميدلتون الأخضر من إميليا"

القاهرة - لايف ستايل
باتت كيت ميدلتون من أبرز أيقونات الموضة في العالم، إذ تلاحقها عدسات المصورين في جميع المناسبات التي تحضرها، كما تراقبهما عيون خبراء الموضة أيضاً، ففي كل إطلالة من إطلالاتها الرسمية يتم التدقيق بملابسها بكل تفاصيلها.
، عند وصولها إلى قصر بكنغهام لحضور حفل استقبال مع الملكة إليزابيث للترحيب بقادة الناتو، بدت دوقة كامبريدج في غاية الأناقة فقد ارتدت فستاناً أخضر يتميز بياقة عالية مطوية وأكمام طويلة، واتسمت نظراتها بالثقة والمعنويات العالية حيث تم تصويرها وهي تختلط وتتحدث مع الضيوف في هذا الحدث البارز
إطلالة كيت لا يشوبها شائبة أدمجتها مع شعرها المتموج والمكياج الناعم والمتمّيز الذي أبرز نعومة ملامحها. ولكن كم يبلغ سعر هذا الفستان الأخضر من علامة إميليا ويكستيد الذي يتخطى الركبة؟ للحصول عليه سيكلفك ما يقارب الـ1000 جنيه إسترليني، كما هو مذكور في موقع "ديلي ميل" البريطاني.
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