محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

اشترك العديد من المعمرين حول العالم الذين تخطت أعمارهم المائة عام، في تناول وجبات معينة ساعدتهم على تحسين بحسب ما أوضحه كتاب "the blue Zone kitchen" لمؤلفه "دام بيتنير".

نستعرض لكم أبرز الأطعمة التي يتناولها المعمرين حول العالم، بحسب ما نقله موقع "انسايدر"

_الفاصوليا السوداء والبقوليات

تأتي الفاصوليا السوداء على رأس وجبات المعمرين في العالم من كوستاريكا إلى اليابان واليونان وكاليفورينيا.

فهي ضرورية لصحة جيدة وحياة طويلة، إذ تدعم نمو البكتريا الجيدة للأمعاء، كما أنها تحتوي على الكثير من البروتين، بالإضافة إلى الحبوب الكاملة مثل الأرز والذرة، التي تحتوي على الأحماض الأمينية اللازمة للصحة.

_المكسرات

يعتمد المعمرين أيضًا على تناول المكسرات كوجبة يومية خفيفة، كاللوز والفستق، فهي غنية بالدهون الصحية والألياف وعنصر البوتاسيوم والمغنسيوم والبروتين.

_زيت الزيتون

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يمكن تناوله مع الخبز أو السلطات والخضراوات، واستخدامه في طهي الطعام، فهو غني بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، والتي تخفض نسبة الكوليسترول الضار في الجسم، وبذلك تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

كما يعمل كمضاد للالتهابات والأكسدة، ويساعد في التقليل من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة ، مثل السرطان والسكري ومرض الزهايمر ومتلازمة التمثيل الغذائي ، وحتى التهاب المفاصل.

_الخضراوات الصليبية

الخضار الصليبية مثل القرنبيط، والكرنب، إذ يساعد اتباع نظام غذائي يعتمد على هذا النوع من الخضراوات على تحسين وظائف الغدة الدرقية، وتباطؤ علامات الشيخوخة.

وتحتوي الخضراوات الصليبية على الكثير من الألياف والفيتامينات التي تحافظ على صحة الدماغ، والجهاز العصبي بالإضافة إلى تقوية العظام وجهاز المناعة.

_الماء

واحد من أهم العوامل المشتركة بين المعمرين هي شرب المياه، والابتعاد عن المشروبات الغازية والمليئة بالسكر.

_القهوة والشاي الأخضر

شرب فنجان من القهوة، يساعد على تقليل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، والكبد، كما أنه يحافظ على صحة الدماغ، وكذلك الشاي الأخضر الذي يقلل خطر الإصابة بالمرض السكر.