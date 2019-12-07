6 أشياء عليك تجنبها عند الإقامة في الفنادق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

يرتكب بعض الأشخاص العديد من السلوكيات الخاطئة أثناء تواجدهم في الفنادق، الأمر الذي قد يسبب إزعاج من حولهم. نرصد لكم عدد من السلوكيات التي يفضل تجنبها أثناء الإقامة في الفنادق، بحسب ما ذكره موقع "انسايدر" وفقًا لعدد من الموظفين في فنادق مختلفة.

_غطاء السرير

حاولوا الحفاظ على أغطية السرير في مكانها حتى لا ترهقوا العاملين في المكان بمجهود مضاعف، وإذا أردت تغيير الملاءات اترك رسالة إلى عامل التنظيف.

_لا تنام على الوسائد

لا تناموا على الوسائد الخاصة بأريكه أو الكراسي، حيث لا يمكن تنظيفها بسهولة.

_أخبرهم بالمغادرة مبكرا

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إذ كنت تريد قطع اقامتك عليك أن تخبر طاقم العمل في الفندق بالمغادرة بوقت كاف قبل أن تترك المكان حتى لا تفسد الجدول الزمني للفندق.

_اقرأ كتيب الارشادات

إذا أردت الاستفسار عن شيء ما، اقرأ أولا كتيب الارشادات والترحيب الموجود في غرفتك، قبل أن تتصل بالمسؤول.

_لا تستولي على الشامبوه

بالتأكيد ستجد في غرفتك المزيد من الشامبو وصابون الاستحمام المعبأ في زجاجات صغيرة، استخدم ما تحتاج إليه فقط.

_لا تصطحب الحيوانات

لا تفكر في اصطحاب الحيوانات معك في الفندق قبل أن تتأكد أن سياسة الفندق تسمح بذلك، فمن الممكن أن يلغي الفندق اقامتك وتغريمك مبلغ مالي كبير.