6 أشياء عليك تجنبها عند الإقامة في الفنادق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:
يرتكب بعض الأشخاص العديد من السلوكيات الخاطئة أثناء تواجدهم في الفنادق، الأمر الذي قد يسبب إزعاج من حولهم. نرصد لكم عدد من السلوكيات التي يفضل تجنبها أثناء الإقامة في الفنادق، بحسب ما ذكره موقع "انسايدر" وفقًا لعدد من الموظفين في فنادق مختلفة.
_غطاء السرير
حاولوا الحفاظ على أغطية السرير في مكانها حتى لا ترهقوا العاملين في المكان بمجهود مضاعف، وإذا أردت تغيير الملاءات اترك رسالة إلى عامل التنظيف.
_لا تنام على الوسائد
لا تناموا على الوسائد الخاصة بأريكه أو الكراسي، حيث لا يمكن تنظيفها بسهولة.
_أخبرهم بالمغادرة مبكرا
إذ كنت تريد قطع اقامتك عليك أن تخبر طاقم العمل في الفندق بالمغادرة بوقت كاف قبل أن تترك المكان حتى لا تفسد الجدول الزمني للفندق.
_اقرأ كتيب الارشادات
إذا أردت الاستفسار عن شيء ما، اقرأ أولا كتيب الارشادات والترحيب الموجود في غرفتك، قبل أن تتصل بالمسؤول.
_لا تستولي على الشامبوه
بالتأكيد ستجد في غرفتك المزيد من الشامبو وصابون الاستحمام المعبأ في زجاجات صغيرة، استخدم ما تحتاج إليه فقط.
_لا تصطحب الحيوانات
لا تفكر في اصطحاب الحيوانات معك في الفندق قبل أن تتأكد أن سياسة الفندق تسمح بذلك، فمن الممكن أن يلغي الفندق اقامتك وتغريمك مبلغ مالي كبير.
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