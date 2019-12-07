منها التوتر.. 6 أسباب لا تتوقعها للكرش (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - تناول الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر أو شراب الذرة عالي الفركتوز قد يتسبب في زيادة الدهون في منطقة البطن، ويشمل ذلك الأطعمة المحلاة، والعصائر المعلبة، والحلوى، وأشارت دراسة أن الحصول على السكريات في المشروبات المحلاة ليس له نفس القيمة في الأطعمة التي تحتوي على السكريات، حيث أن المشروبات قد تحمل نفس السعرات ولكنها لا تشعر بالشبع مما يجعل الشخص يقبل على تناول طعام آخر، ويزيد ذلك من دهون البطن. للمزيد عن أسباب لا تتوقعها للكرش.. اضغط هنا

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