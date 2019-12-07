إطلالات النجمات: درة بإطلالة كاجوال.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

إطلالات النجمات عادة ما تخطف الأنظار بأجمل الفساتين التي تتميز ببريق وسحر تصاميمها. ولم يمر يوم إلا وطالعتنا بعض النجمات بأجمل الإطلالات الأنيقة والمميزة التي تجمع بين البساطة والرقي، سواء على خشبة المسرح أو السجادة الحمراء للمهرجانات أو اللقاءات التليفزيونية أو جلسات التصوير أو غيرها.

بعضهن تنشر صورهن عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأخريات يكتفين بالظهور خلال المناسبة، إلا أن العامل المشترك هو تفاعل الجمهور مع الإطلالات، وبين هذا وذلك، يستعرض لكم "الخليج 365"، أبرز إطلالات النجمات، أمس:

أحلام بصيحة الريش:

تألقت أحلام في حفلها الثاني بدار الأوبرا في سلطنة عمان بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت فستانًا طويلًا، باللون الزهري، مزينًا بالكامل بالتطريزات والحبيبات البراقة، وتميز الموديل بقصة مستقيمة منسقة مع كاب فضفاض من الدانتيل الناعم بصيحة الريش، بتوقيع مصمم الأزياء العالمى زهير مراد.

واعتمدت حزام رفيع، باللون الذهبي المعدني، مزينًا بإكسسوار متدلية، واختارت تصفيفه الشعر الويفي المنسدل، مع مكياجًا بدرجات الألوان الترابية، وأحمر شفاه باللون الكاشمير.

- بريانكا شوبرا تتألق بالذهبي

كرم المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، مساء أمس الجمعة، النجمة الهندية بريانكا شوبرا خلال دورته الـ 18، التي تقام حاليًا، إذ ظهرت بساري هندي، باللون البيج المائل للذهبي الفاتح، مزينًا بالكامل بالتطريزات البراقة.

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واختارت تصفيفه الشعر المرفوع للأعلى، مع مكياجًا بدرجات الكاشمير الناعمة.

-درة بإطلالة كاجوال

ظهرت درة بإطلالة كاجوال تشبه ستايل رعاة البقر، إذ ارتدت بنطلون بقصة واسعة" wide leg pants"، باللون البيج، مع توب باللون الأبيض، بدون أكمام، ونسقت مع الإطلالة قبعة باللون البيج الداكن.

واعتمدت إكسسوارات كبيرة، إذ ارتدت أقراطًا طويلة مزينة بالأحجار، وسلسال ناعم باللون الذهبي، مع تصفيفه الشعر المنسدل بشكل عشوائي.

-ريا أبي راشد بفستان قصير

نشرت الإعلامية ريا أبي راشد صورًا تجمعها بالنجوم العالميين ذا روك وكيفين هارت، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء مشاركتها بالعرض الخاص لفيلم "jumanji"، الذي أقيم مساء أمس في لندن.

وظهرت ريا بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت فستانًا قصيرًا، باللون البيج الفاتح، بأكمام طويلة، مزينًا بالكامل بالحبيات البراقة، وبالكشاكش الضيقة من الأسفل، واعتمدت حذام رفيع بنفس لون وخامة الفستان، لإبراز منطقة البطن.

واختارت تصفيفه الشعر المنسدل على الجانبين، مع مكياجًا ناعمًا بألوان النيود، ونسقت مع الإطلالة حذاء كلاسيكى باللون النيود.