جريان كبير للأودية.. “شاهد” حالة قوية من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على سلطنة عمان وتحذير من السيول بسبب “منخفض الثجاج”

كشفت الأرصاد الجوية بسلطنة عُمان عن تأثر السلطنة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، بدأت بشكل محدود وضعيف يوم الخميس على السواحل الجنوبية للبلاد، واشتدت اليوم السبت لأمطار غزيرة وجريان للأودية مع تحذير من تشكل السيول بسبب “منخف الثجاج” الجوي.

وتشتد الحالة وتتسع المساحة المتوقع تأثرها بالحالة الجوية اليوم وغاد، بشكل ملحوظ لتشمل مناطق واسعة من السلطنة بما في ذلك العاصمة مسقط، حيث تترافق بهطول أمطار غزيرة على اجزاء واسعة من البلاد، قد تعمل على تشكل الفيضانات والسيول.

ونبهت الأرصاد من غزارة الأمطار في بعض المناطق المترافقة بالرعود خاصة اليوم السبت وغدا الأحد، ما قد يعمل على تشكل الفيضانات والسيول.

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وأصدرت الهيئة العامة للطيران المدني التقرير رقم 3 عن الأخدود الذي يؤثر على السلطن، خلال الفترة المقبلة، حيث أكدت أن آخر تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة تشير إلى استمرار احتمالية تأثر أجواء السلطنة بإخدود من منخفض جوي إلى يوم الثلاثاء المقبل.

وأضاف الهيئة في تقريرها أن الطقس سيكون غائم إلى غائم جزئياً مع فرص لهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحياناً مصحوبة برياح نشطة وتساقط الحبات البرد مع جريان الأودية على محافظات مسندم وشمال الباطنة وجنوب الباطنة ومسقط والبريمي والظاهرة والداخلية وشمال الشرقية وجنوب الشرقية والوسطى وظفار.

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العاصفة بافان

وعن حالة الطقس في بحر العرب، قالت الهيئة بأن تصنيف الحالة هو عاصفة مدارية “بافان” جنوب غرب بحر العرب، حيث توضح تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة استمرار تواجد العاصفة المدارية غرب بحر العرب وتتجه نحو السواحل الصومالية على أن تضعف إلى منخفض مداري خلال 48 ساعة القادمة مع تدفق السحب على محافظتي ظفار والوسطى، دون وجود أي تأثيرات مباشرة على السلطنة.

ومن المحتمل أن يكون البحر متوسط إلى هائج الموج على سواحل بحر العرب ويتراوح إرتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار، ومتوسط الموج على بقية سواحل السلطنة ويتراوح بين متر ونصف إلى مترين.

ودعت الهيئة العامة للطيران المدني المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وجريان الأودية و عدم ارتياد البحر على سواحل محافظات ظفار والوسطى وجنوب الشرقية ومتابعة النشرات الجوية الصادرة عنها.