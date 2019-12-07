الكويت .. نهاية “كارثية” لشابين وفتاة داخل سيارة بعد خروجها من سهرة إثر تعرّضها للتحرّش من شخص آخر!

كشف اصطدام سيارة بحاجز إسمنتي في الكويت عن 3 سكارى “شابين وفتاة” .

وفي التفاصيل، تلقت عمليات وزارة الداخلية ، فجر أول من أمس، بلاغاً عن وجود حادث اصطدام بحاجز اسمنتي وإصابة شابين وفتاة، فانتقل رجال الأمن وفنيو الطوارئ إلى المكان.

واتضح أن الشـابين والفتاة بحالة غير طبيعية جراء احتساء المشروبات الروحية.

وتم إخراج الثلاثة من السيارة وتقديم العلاج الطبي لهم، إلا أنهم رفضـوا النقــــل إلى المستشفى، واقتيدوا إلى المخفر المختص.

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وبالتحقيق معهم قالوا إنهم كانوا في سهرة خاصة، وحصلت مشاجرة مع شخص من رواد المكان بعد أن تحرش بالفتاة، واضطروا إلى الخروج وهم تحت تأثير الخمر، وبينما كانوا في طريقهم فقد قائد المركبة السيطرة على المقود وانحرفت لتصطدم بالحاجز الإسمنتي.

وأفاد مصدر أمني بحسب صحيفة “الراي” الكويتية أنه تم تسجيل قضية سكر بحق الشابين والفتاة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم.

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