ابنة الخطيب عن مشهد والدها مع الجماهير: مشوفتوش في وقتها

علقت نور الخطيب، ابنة رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، على موقف والدها أمس، تجاه جماهير النادي الأهلي، بالمدرجات، خلال المُباراة التي جمعت بين الفريق، والهلال، قائلة: "للأسف مشوفتش المشهد في وقتها لأني كُنت برة، لكن لما رجعت شوفته، وشوفت الفيديوهات، وعلى طول كتبت بوست على الفيس بوك عندي عن كل اللي حسيته".

وأضافت خلال حديثها لـ "هُن": "أنا حاسة أن الناس اللي أولى إنهم يعلقوا على المشهد هما جمهور الأهلي وأعضاؤه وكل الأهلاوية بشكل عام، يعلقوا سواء بشكل إيجابي أو لأ".

وأشادت نور الخطيب بوالدها بعد ذهابه إلى جماهير النادي، في محاولة لاحتوائهم، خلال مباراة الفريق أمام الهلال السوداني، أمس الجمعة، على ملعب الأهلي الجديد، السلام سابقا، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، بعد هتافاتهم ضد مجلس الإدارة.

نور تشيد بـ الخطيب على فيسبوك

ونشرت "نور"، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة "الخطيب" أمام جماهير الأهلي، وعلقت عليها: "كل مرة بتعمل أي حاجة أو بتاخد قرار باحس أني فخورة أكتر من أي حاجة تانية أني بنتك بس المرة دي حاسة بفخر إنك رئيس النادي إلى باشجعه وبحبه حب اتولدت عليه، تستاهل لقب ومسؤولية رئيس النادي الأهلي، وتستاهل حب جماهير الأهلي، والأهم أن النادي الأهلي يستاهل يكون رئيسه محمود إبراهيم إبراهيم عبد الرازق الخطيب، اللي أصله مشجع أهلاوي القلب والعقل واللي في يوم من الأيام عدى من جنب بوابة الأهلي واتمنى".

Advertisements

وكانت جماهير الأهلي، عبرت عن غضبها تجاه مجلس الإدارة، خلال مباراة الفريق أمام الهلال السوداني أمس الجمعة، وهتفت ضد المجلس، قبل أن تتراجع بعد توجه الخطيب، لهم للتأكيد على أنهم الروح والأساس للنادي والشريك الرسمي في كل البطولات التي توج بها طوال تاريخه.

وحقق الأهلي الفوز على الهلال السودانى، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس باستاد الأهلى بالسلام، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا، ليحصد المارد الأحمر أول ثلاث نقاط له في دور المجموعات.