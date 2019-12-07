بعد شائعة زواجها من نور الشريف.. درة ساخرة: أنا متجوزة رشدي أباظة

سخرت الفنانة التونسية، درة، من شائعات زواجها من الراحل نور الشريف، والتي تداولها الرواد بقوة على مدار الأيام الأخيرة.

وكتبت الفنانة، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أنا متزوجة من رشدي أباظة"، مُرفقة الكلام بـ "إيموشن" ساخر.

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ونفت الفنانة درة، الأخبار المتداولة، بشأن علاقتها بالفنان الراحل، خلال تصريحاتها لـ"الوطن"، "ده كلام سخيف وفارغ، انتشر مش عارفة مين وراه، على مواقع مدفوعة على الفيسبوك، ولا أساس له من الصحة".

وتابعت درة خلال تصريحها بتوجيه النصح لمروجي الشائعات قائلةً: "ربنا يهديهم ويبعدوا عن الناس وسيرتهم المحترمة".

وكان العمل الذي جمع بين الفنانة درة والفنان الراحل نور الشريف، فيلم "بتوقيت القاهرة"، برفقة عدد من نجوم الفن، من بينهم الفنانون شريف رمزي وشريف صبري وكريم قاسم، خلال عام 2015.