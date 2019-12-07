فيديو.. "جدة إيجلز" يفوز بالدوري النسائي في السعودية

فاز فريق "جدة إيجلز" بلقب بطولة الدوري النسائي الأول لكرة القدم في المملكة العربية السعودية، عقب تغلبه على فريق مراس بهدفين مقابل هدف. وأقيمت النسخة الأولى من البطولة تحت رعاية الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، بمشاركة ست فرق وطاقم تحكيمي نسائي بقيادة الحكمة شام الغامدي، بحسب ما ذكرته "سبوتينك". وحصل الفريق الفائز باللقب على الكأس، كما تم توزيع جوائز الأفضل على اللاعبات. وفازت حصة السديري من فريق "جدة إيجلز" بكأس أفضل حارس وفازت بيان صدقة من نفس الفريق بجائزة أفضل لاعبة، بينما فازت رغد مخيزن من فريق "مراس" بلقب هداف البطولة.

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