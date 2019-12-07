للمساحات الصغيرة.. أفكار رائعة لتزيين منزلك بشجرة الكريسماس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري

يحتار الكثيرون كل عام في تزيين منازلهم مع بداية الكريسماس، خاصة إذا كانت ذات مساحات ضيقة.

نقدم لكم أفكار لعمل شجرة الكريسماس بطريقة جديدة تساعدكم على الاحتفال برأس السنة الجديدة بشكل جذاب ومميز، وكذلك اعادة تدوير الأشياء القديمة في منازلكم، بحسب ما ذكر موقع "برايت سايد".