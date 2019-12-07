جريمة مروّعة في غزة .. أب يدفن ابنته وهي على قيد الحياة في حفرة داخل قن دجاج بمنزله!

كشف جهاز الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، السبت، عن تفاصيل قتل مواطنة وإخفاء جثتها في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

ووقعت الحادثة في الـ17 من أيلول/ سبتمبر الماضي، حين اختفت المواطنة التي تبلغ من العمر (31 عامًا)، وكانت هناك الكثير من الأسئلة تدار حولها بشأن لغز اختفائها، وكانت عائلتها تدعي أنها سافرت برفقة والدتها للعلاج.

وأوضحت الشرطة، أن الشك بدأ يراود شقيقتها الصغيرة ذات الـ 13 عامًا بأن رواية سفر أختها غير صحيحة ومختلقة وتحدثت للمرشدة النفسية التي تعمل بمدرستها وأنها تعيش أزمة نفسية طاحنة بسبب عدم تصديقها للقصة التي يتحدثون بها بخصوص تغيب أختها عن البيت الذي تجاوز الشهر.

وأشارت إلى أن المرشدة النفسية تواصلت مع المرشدة التابعة لشبكة حماية الطفولة وأبلغتهم بالمعلومات التي تحدثت بها الطالبة، وبدورها رفعت الموضوع للشرطة لمتابعة القضية.

وقال مدير مركز شرطة بيت لاهيا فراس عليان إنه تم استدعاء والد المفقودة الذي أنكر بشكل كامل خلال التحقيق معه أن يكون على علم بمكان ابنته.

Advertisements

اقرأ أيضاً: جريمة تهزّ الأبدان.. زوج عربي يقتل زوجته خلال ممارسة العلاقة الحميمة ويرميها عارية في الشارع!

وأضاف عليان أنه جلس مع والد المفقودة شخصيا واستدرجه وواجهه بالأدلة فاعترف بقتلها عن طريق دفنها وهي على قيد الحياة، حيث قام بحفر حفرة بعمق متر ونصف داخل قن دجاج في نفس البيت، ثم وضعها داخل الحفرة الساعة 3.30 فجرًا في ذات اليوم الذي اختفت فيه، ودفنها داخل التراب مع اخفاء كامل لمعالم الجريمة.

وأشار عليان إلى أنه تم استخراج الجثة من المكان وهي متحللة بشكل شبه كامل الأمر الذي اخفى معالم الجثة، لافتاً إلى أنه تم تحويل الجثة إلى مركز الطب الشرعي لإجراء الفحوصات اللازمة ولتحديد سبب الوفاة ولإتمام إجراءات التحقيق.