الامارات | وصفة بروفيسور ألماني.. لمحاربة تعب الشتاء

شكرا لقرائتكم خبر عن وصفة بروفيسور ألماني.. لمحاربة تعب الشتاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال أستاذ علم النفس الحيوي بجامعة ريجنسبورج الألمانية البروفيسور يورجن تسوللي إن التعب يعد ظاهرة شائعة خلال فصل الشتاء، وذلك بسبب قِصر النهار وطول الليل، بالإضافة إلى برودة الطقس والأجواء المظلمة والغائمة. وأوضح أن تعب الشتاء يهاجم بصفة خاصة المسنين وموظفي العمل المكتبي والذين يعانون من اضطرابات النوم، وكذلك الذين يعانون من اعتلال المزاج والاكتئاب. ولمحاربة تعب الشتاء ينصح تسوللي بالتعرّض لضوء النهار لـ 30 دقيقة على الأقل يومياً؛ إذ يعمل ضوء النهار على الحد من إفراز الجسم لهرمون الميلاتونين الذي يتسبب في الشعور بالتعب. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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