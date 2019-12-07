ينتظر مولود برج "الحوت "من الجمعة 6 إلى الخميس 12 كانون الأول أسبوع ممتاز

مهنياً: اسبوع ممتاز جدا اسبوع التفاهم ستتمكن من اتخاذ الخطوات الضرورية من اجل تحقيق احلامك اسبوع يتعاطف معك مع وجود القمر في الثور الذي يمنحك القدرات والافكار الخلاقة التي بداخلك فتبدو مرتاحاً وتغمرك الحماسة فتنطلق الى عملك متفائلاً بغد أفضل تنجح في الانطلاق بورشة عمل جديدة. تعيش لحظات وحظوظ جميلة جدا كما يتحدث عن فرص جيّدة كانفراج في عملية تجارية أو تسوية لخلاف وربما توقيع على عقد ما فتنتعش حياتك المهنية الاجتماعية توظّف طاقاتك في نشاطات متعدّدة فيحالفك الحظ في كل عملية تقوم بها ويكلل النجاح كل الجهود التي تبذلها في مسألة مالية او مهنية لذلك أدعوك الى الارتباط بالأعمال كي تضمن نجاحًا مطلقًا لكن في الوقت نفسه يتوجب عليك الاهتمام بالانشغالات والواجبات المتنوعة التي تتطلب منك الوقت والمجهود الخاص يومي الثلاثاء والاربعاء مع وجود القمر في الجوزاء في مربع فلكي مع الشمس من القوس المواجه لبرجك انها بداية مرحلة صعبة بداية النفق قد تواجه حواجز جديدة تتطلب منك نضجاً في التعامل وتجنب اتخاذ القرارات الحاسمة من اتعب ايام الاسبوع واقلها حظاً ضياع كركبة مسؤوليات تتحسن الاجواء وتقوى الحظوظ وترتفع نسبة النجاح مع وصول القمر الى السرطان المائي الصديق يومي الخميس والجمعة فتكون نهاية اسبوع موفقة تحقق لك النجاح والاستقرار المهني كل مواليد برج الحوت محظوظين.

عاطفيا:ً سيحالفك الحظ وسيكون الحب في قمة الاولويات ويحتل مرتبة عالية في حياتك العاطفية والشخصية تتقدم بطريقة سريعة وسوف تتمكّن من الإستمتاع بأجواء رومانسيّة مع وجود الزهرة في برج الجدي الصديق في موقع محبّب، وسيحيطك بتأثيرات إيجابيّة وسيسهّل حياتك العاطفيّة والعائلية كما سيمنحك أوقاتاً مثاليّة للمرح والتسلية. للعازب, قد تقدم على زواج يغيّر ظروفك ، ربما مع شخص بعيد عن محيطك وغير منتظر.

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