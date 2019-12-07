تنتظر مولود برج "الدلو "من الجمعة 6 إلى الخميس 12 كانون الأول أمور دقيقة

مهنياً: اسبوع فعال نوعية الوقت داعمة لكن الانطلاقة بطيئة ودقيقة ومن الضروري جداً التكيّف مع الأوضاع الناشطة من حولك وربما مع بعض الظروف المهنية المتقلبة والالتباسات العابرة والتراجع المحتمل بسبب وجود القمر في برج الثور يومي الاحد والاثنين الذي قد يؤذي مصالحك واستقرار موقعك التصرفات المتسرعة والملاحظات العشوائية الجارحة والمعتمدة أحياناً لذلك كن عقلانياً في خياراتك ولا تجعل العواطف والانفعالات تقرر عنك.ان مراوحة المكان أو المماطلة والخمول اعداؤك هذه الفترة. ابتعد عن المغامرات والتسرع ايام دقيقة جدا تحرمك من امور كثيرة وتجعلك محبطا وتحمل لك مسؤوليات جديدة فكن متنبّهًا لكل ما يدور حولك ومطمئنًّا لمحيطك، تختفي الهموم وتتحسن الظروف فتعوض عن التأخير وترتاح وقد تجد مساعدة ودعما وحلولا لمشاكل سابقة مع وصول القمر الى الجوزاء يومي الثلاثاء والاربعاء فتتحمّس لعقد صفقات ولقاءات ومعاهدات ماليّة وغيرها وتحقّق تقدمًا ملموسًا تناضل لكي تحقق هدفاً مالياً كبيرا وتتلقى علامات الإعجاب والتهنئة،. من المحتمل أيضاً أن تعرف ترقية تعزز أوضاعك المالية وترفع المعنويات فيبدو القدر راضيًا عنك، فتتجّه لاقتحام مجال جديد أو لتخطي الحواجز التي أعاقت نجاحك أخيرًا لكن انتبه من يومي الخميس والجمعة تحت تاثير القمر من السرطان الذي يحمل مسؤوليات ومعمة حاول ان تحدد الاولويات والمتطلبات الدراسية والمهنية والاهتمامات العائلية والاعطال المنزلية عطلة اسبوع طويلة حاول ان تكون هادئاً ومرناً في التعاطي مع الاحداث.

عاطفياً: لن يكون الجو العاطفي سهلا مع وجود الزهرة في مواجه برجك من الجدي لذلك حاذر من تقلب في الطباع او اطلاق الاتهامات او القاء اللوم على الحبيب كن موضوعيا في مواجهة الظروف وعدم الانجراف وراء الاستفزازات للعازب حاذر من المشاكل مع الحبيب فقد تندم حين لا يعود ينفع الندم. لن تتحمّل العلاقة الجديدة ضغوط هذه الفترة وربما تنتهي في ايام قليلة الحظ.

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