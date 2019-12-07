ينتظر مولود برج "الجدي "من الجمعة 6 إلى الخميس 12 كانون الأول أسبوع استثنائي

مهنياً: اسبوع مميز اسبوع استثنائي مع توافد الكواكب الى برجك اسبوع يقوي المعنويات ويدعم اعمالك اسبوع معزز للطاقات والفرص انت من الابراج القوية خاصة يومي الاحد والاثنين تحت تاثير القمر من برج الثور بحيث تكون نوعية الوقت مناسبة جداً ايام حلوة ورائعة ومهمة جدا في نوع من انفراج اخبار سارة تقدم نجاح تفوق مصالحة تسوية ايام تفتح امامك باب الحظ حاول ان تشتغل على الامور الصعبة إنها ايام جيدة وواعدة، إختر هدفاً وانطلق لتحقيقه بخطى ثابتة وأكيدة. تتابع التاثيرات الجيدة مع وصول القمر الى الجوزاء يومي الثلاثاء والاربعاء ليشكل مربعا مع الشمس من القوس والذي يعطيك الضوء الاخضر ويقدم لك صفحة جديدة وقرارات جديدة حضر نفسك للتقدم والتطور والحماسة فتكون النشاطات كثيرة وواعدة بثمار وفيرة ومميزة وبالتالي قد تشارك في ورشة عمل أو مؤتمر أو تتحضر لرحلة سفر. فانت تملك حدسًا قويًّا يلهمك لاعتماد وسائل جديدة ومفيدة وحب المبادرة تتبدل الاجواء وتعيش عاصفة فلكية مع انتقال القمر الى مواجهة برجك من السرطان في عطلة الاسبوع حاول ان تتفادى بعض السقطات المهنية المؤذية التي تؤثر في مسيرتك والتي قد تعيدك الى نقطة الصفر ان التقلبات المزاجية التي تتحكم بك تدخلك في متاهات ولا تختلف مع احد كبر عقلك وكن منطقي اكثر حتى يمر الاسبوع بنجاح وتكون انت متفوق اسبوع ممتاز لكل ماليد الجدي.

عاطفياً: كما في الاوضاع المهنية كذلك في الوضع العاطفي والاجتماعي إن الاجواء الشخصية لا تزال ممتازة تسمح لك بالتمتع بأجمل اللحظات الى جانب الحبيب، بانتظارك أسبوع جميل جداً حيث تكون اللقاءات استثنائية سوف تشعر بالسعادة والراحة ولا سيما أن الحبيب يتفهم أوضاعك ويخفّف عنك الهموم والمتاعب للعازب يتحدث هذا الاسبوع عن جو جميل وانسجام متوازن ويحمل اليك الهدايا العاطفية، تغمرك السعادة والطمأنينة وتجد حلولاً لبعض المشاكل ستكون على موعد مع لقاء محتمل ينير حياتك ويغمرك بالسعادة او يعزّز روابط حالية ويجد حلولاً لبعض المشاكل. .

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