تنتظر مولود برج "القوس "من الجمعة 6 إلى الخميس 12 كانون الأول حظوظ كبيرة

مهنياً:حظوظ متسارعة هو عنوان هذا الاسبوع خاصة يوم السبت مع المثلث الفلكي الناري بين القمر من الحمل والشمس من برجك وتتابع الحظوظ مع انتقال القمر الى برج الثور ما يجعلك قوي الارادة وايجابي الذهنية منفتح ومستعد للنقاش في سبيل تذليل كل العقبات وستحلق عالياً فخوراً بنفسك وبإنجازاتك سترتاح من الضغوط وتحصل على معظم ما تحلم به من مغامرات واستقلالية. إنّ الظروف التي ترافقك تحملك الى مراتب عالية في مجال اختصاصك، فلن يقف احد في طريق نجاحك وتقدمك لكن عليك بتنظيم وقتك ومتابعة عملك شخصيًّا وبدقّة تامة لحظة انتقال القمر الى برج الجوزاء الذي سيشكل مربعا فلكيا مع الشمس من برجك يومي الثلاثاء والاربعاء الذي سيسبب لك التحديات النقمة والانتفاضة والثورة والانفعالات حاول ان تسير مع التيار ولا تعارض احداً خاصة وان احتمالات كثيرة قد تجلب الفوضى كن مترويا في كل المجالات فالاضواء مسلطة عليك ايام متعبة جدا جدا ايام حذرة تحمل خلافات كبيرة ما يجعلك تخسر ايام مخيبة للامال كن حذر في علاقاتك وفي عملك تتحسن الاجواء مع اتقال القمر الى السرطان تفرح ويطمئن بالك تاثيرات مريحة تحمل تقدم حاول ان ترد الامور الى مجراها الطبيعي وان ترمم ما تهدم في الايام السابقة. اسبوع جيد لكن ممنوع المجازفة ممنوع ان تتخطى حدودك.

عاطفياً: يتحدث هذا الاسبوع عن الرومانسية وعن لقاء محبب، كذلك تعبّر عن آرائك وتلاقي التقدير ومن الممكن ان تخطط لسفر مع الشريك. تقضي اوقاتا طيبة مع الشريك وتعيش عشقًا كبيرًا وحماسة لا توصف يجعل الحب يعود الى نشاطه وتظهر اللقاءات ويستعيد القلب عواطفه المرهفة. للعازب لا تتفاجأ اذا تطوّرت صداقة الى علاقة حب ولا تتفاجأ بحب من النظرة الاولى

قد يهمك أيضاً :