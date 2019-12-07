بأرباح 185 مليون دولار.. تايلور سويفت أعلى الموسيقيين ربحًا في العالم

في فوز جديد للمرأة حول العالم، نجحت المطربة الأمريكية، تايلور سويفت، أمس الجمعة، في الفوز بلقب "أعلى الموسيقيين ربحا خلال 2019".

وبحسب مجلة "فوربس"، فقد اعتلت "سويفت" قائمتها التي طرحتها أمس، بعد أن حققت أرباحا خلال 2019 بلغت 185 مليون دولار.

وأرجعت المجلة، ذلك بفضل مبيعات ألبومها الغنائي الجديد، وصفقتها الجديدة مع شركة "يونيفرسال ميوزيك"، وجولتها الغنائية، التي صنفت كأكثر جولة غنائية تحقيقا للمبيعات في تاريخ الولايات المتحدة، بأرباح تجاوزت 266 مليون دولار.

لم تكن أرباح وثروة "سويفت" البالغة من العمر 29 عاما، من نجاحاتها الموسيقية فقط، بل حققت المطربة الأمريكية، أرباحا أخرى من استثماراتها في مجال العقارات، ومن مبيعات المنتجات التي تحمل اسمها.

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وتعد هذه هي المرة الثانية التي تعتلي فيها تايلور سويفت، قائمة "أعلى المطربين ربحا خلال 2019"، في خلال 5 سنوات.

واستطاع كانيي ويست، مطرب الراب، وزوج نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، أن يحصل على المركز الثاني بالقائمة، بأرباح بلغت 150 مليون دولار.

يذكر أن تايلور سويفت، بدأت مشوارها الفني عام 2006 كمغنية ومؤلفة أغاني وممثلة أمريكية، وبدأ نجمها بالسطوع في 2006، وحازت على 10 جوائز جرامي.

بدأت "سويفت" في كتابة أول أغانيها، وهي في عمر الخامسة وأنشأت مركزاً تعليميّاً يحمل اسمها، وذلك كمبادرة تطوعيّة منها بتكلفة 4 ملايين دولار.