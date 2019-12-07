أمهات رياضيين كرمهم الرئيس لـ"الوطن": فرحتنا كبيرة بأولادنا

فرحة كبيرة عاشها أبطال منتخب مصر "البارالمبي"، بعد حصولهم على مراكز متقدمة وميداليات في بطولة العالم لذوي الإعاقات الذهنية، التي انعقدت في أستراليا أكتوبر الماضي، ليتكلل نجاحهم بتكريم الرئيس لهم اليوم، فضلا عن تسليمهم وسام الجمهورية للاعبين الرياضيين بدرجاته المختلفة.

ساد جو من الفخر والسعادة بين أمهاتهم، اللائي بذلن كل ما في وسعهن حتى عبرن بأبنائهن إلى العالمية، رغم صعوبات واحباطات كثيرة، ليأتي التكريم مشكلا دفعة لهم نحو تحقيق المزيد.

والدة ياسمين عبد المنعم: كانت مبسوطة بطريقة مش طبيعية

"مفاجأة محدش كان يتوقعها".. بهذه الكلمات بدأت وفاء صالح حديثها لـ"الوطن"، معبرة عن سعادتها بتكريم ابنتها ياسمين عبد المنعم ،20 سنة، اليوم، من رئيس الجمهورية، لتحصل على وسام الجمهورية للرياضيين من الدرجة الأولى، في احتفالية نظمت لأبطال مصر، لتكريم المدربين واللاعبين الذين حصدوا بطولات قارية وعالمية.

"الحضن والفرح البادي على ملامح الوجه"، هي الطريقة التي عبرت بها ياسمين الحاصلة على ذهبتي العالم في بطولة أستراليا 2019، لرياضتي القرص والرمح، عن مشاعرها بمجرد أن عادت من القصر الجمهوري، تحمل الميدالية التي ألبسها إياها رئيس الجمهورية "خدتني حضن جامد قوي، وكانت مبسوطة بطريقة مش طبيعية" وذلك بحسب حديث والدة ياسمين.

" فرحة النهاردة محدش كان يتوقعها لكل العيلة والجيران بيباركوا لها"، ليعلوا اسمها واسم عائلتها بمقابلة الرئيس لها وسط مشاعر من البهجة العائلية، "بنقولها خلاص محدش هيقدر يكلمك تاني.. أخدت شهادة تكريم هبروزها وأعلقها ووسام من أعلى الأوسمة من الرئيس"، لتتمنى أن يظل مستواها الرياضي في تقدم دون هبوط "إعاقتهم مش معناها النهاية، دي هدية من ربنا، والمشكلة كلها في إنهم بيتأخروا شوية لكن بيوصلوا، وبيرفعوا اسم مصر في نقطة تميزهم وبيكونوا فخر العائلة".

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والدة أفنان صالح: وسام الجمهورية مش سهل الحصول عليه

"أنا اللي مبسوطة بيها.. وسام الجمهورية مش حاجة سهل حد يتخيلها" بصوت أكثر ما يميزه الفخر والفرح، تحدثت لـ"الوطن" مايسة محمد، والدة أفنان صالح الشرقاوي، بطلة العالم في الجري لمسافة 1500 متر و800 متر، بعد تكريم الرئيس السيسي لها اليوم، وحصولها على وسام الجمهورية من الدرجة الأولى، لفوزها بالمركز الأول بواقع ميداليتين ذهبيتين، في بطولة أستراليا.

مفاجأة غير متوقعة للعائلة أن تحصل ابنتها، ذات الـ13 عامًا، والتي ولدت مصابة بتأخر ذهني، على وسام الجمهورية من الدرجة الأولى في رياضة الجري، وهي التي لم تكن تستطيع الوقوف أو المشي بطريقة صحيحة، فضلا عن أنها لم تبدأ ممارسة الرياضة سوى منذ 3 أعوام فقط، لتتفوق على كثير ممن نافسوها في بطولة العالم باستراليا لذوي الإعاقة الذهنية، "لما رجعت من التكريم فرحانة جدا وبتقول أنا شوفت الرئيس واتصورنا مع بعض، ولبسني ميدالية وأخدت شهادة تقدير"، ما جعل والدتها تشعر وكأنها "طايرة من على الأرض ومزقططة.. دفعة علشان بنستعد لكأس مصر اليومين دول".

والدة محمد جودة: دفعة قوية علشان ينجز أكتر وكان نفسه يقابل الرئيس من زمان

منافسا في مرحلة عمرية أكبر منه، نظرا لعدم اكتمال أعداد منافسين في نفس عمره، لذلك حصل على ميدالية فضية، رغم أنه حطم رقمين قياسيين في السباحة الحرة والسباحة ظهر، بإنجاز وصفه الاتحاد المصري بالتاريخي، وكانت ميداليته هي أولى ميداليات البعثة المصرية في البطولة بصفة عام، وأول ميداليات هذا العام، وتوالت بعدها الإنجازات، إلا أن تكريم الرئيس السيسي له اليوم، جاء ليعوض مجهود طال سنوات من عمر محمد جودة، 15 سنة، الذي كان يتنظر هذه اللحظة منذ سنوات "كان نفسه يقابل الريس جدا ويسلم عليه.. فرحته كبيرة النهاردة"، وذلك بحسب منار العجرودي والدة جودة.

بمجرد أن عرفت منار، اليوم، عن تكريم ابنها، تواصلت مع أصدقائها والأقارب كي يشاركوها فرحتها مع ابنها، الذي كانت قررت التفرغ له منذ سنوات، تجوب به بين الأطباء، بعد أن أغضبها تشخيص أحدهم بأنه لا أمل منه، لتبحث بين الرياضات عن علاج له، ينفس به عن طاقته وفرط الحركة، ليتطور مستواه ويكسر أرقامًا قياسية في بطولة أستراليا، بعد 3 شهور متواصلة قبلها من التدريب اليومي في الصباح الباكر، "الريس كرمهم ودي رسالة للناس تتعامل معاهم زيهم زي أي بني آدم طبيعي، زي ما بتمنى.. ودي هيشجعه إنه يبقى أحسن".