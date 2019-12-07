"صعب تلاقي".. كندة علوش ترد على متابع يبحث عن عروس تشبهها

اعتادت الفنانة السورية كندة علوش، التفاعل مع متابعيها عبر حساباتها على "السوشيال ميديا"، فكان آخرها الرد على تدوينة شاب كان يبحث عن فتاة تحبه مثلما تحب "كندة" زوجها الفنان عمرو يوسف.

وأعادت الفنانة السورية، نشر تدوينة الشاب الذي نشرها عبر حسابه على "تويتر" قائلًا: "أنا عاوز واحدة تحبني زي ما كندة علوش بتحب جوزها عمرو يوسف كده.. دي بتنزل صوره على الانستجرام بتاعها أكتر ما بتنزل لنفسها".

وردت عليه الفنانة السورية قائلة: "للأسف صعب أوي تلاقيها.. بس هدعيلك من قلبي".

Advertisements

وكانت الفنانة السورية كندة علوش، تزوجت من الفنان عمرو يوسف، منذ عامين، وأنجبت منه ابنتها "حياة"، وهو ما جعلها بعيدة عن تقديم الأعمال الفنية للاهتمام بطفلتها، كما أنها اعتادت نشر صورها الرومانسية مع زوجها عبر مواقع "السوشيال ميديا" المختلفة.