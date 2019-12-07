أسماء جلال تكشف عن أقصى وزن وصلت له: 63 كيلو

في تصريح صادم لمعظام الفتيات سواء الممتلئات أو "الكيرفي"، كشفت الفنانة أسماء جلال على هامش مشاركتها في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن أقصى وزن وصلت له.

حيث نشرت صفحة برنامج "جوسيبس"، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، لقاء الفنانة أسماء جلال، والذي تحدثت فيه عن "اللوك" الذي ظهرت به، وبعض الأمور الشخصية.

وقالت إنها اختارت الفستان من تصميم مهند كوجام، ومجوهرات إرام، أما الميكب بأنامل ندى سويدان، والستايلست مصطفى وحيد، وأكدت على ضرورة استعانها بستايلست، "في حاجات بتخيش مني".

وقالت أسماء إنها لم تتناول الطعام من أول اليوم، لأن فستانها كان ضيق جدا، معلنة عن أقصى وزن وصلت له، "أقصى وزن وصلتله كان 63"، ثم أدت رقصة البطريق أمام الكاميرا.