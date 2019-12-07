على حسب استايلك استوحيى إطلالتك في حفلات الكريسماس من أميرات العالم

يعتبر شهر كانون الأول/ديسمبر هو موسم العطلات خاصة أنه يضم احتفاليات متعددة منها الاحتفال بأعياد الكريسماس، وكذلك ليلة رأس السنة التي تسعى السيدات إلى التألق فيها من خلال سهرة لا تنسي، ومع اقتراب تلك الليلة تسعى كل سيدة إلى تجهيز فستان حفلتها من الآن لتخطف الأنظار، سواء كان حدثًا مكتبيًا أو اجتماعًيا أو عائليًا.

وبما إننا عادة نستلهم أزيائنا من المشاهير فمن الممكن أن تستلهم ملابس الحفلات من بعض أفراد العائلة المالكة المفضلة لديك الذين حازوا علي القاب النساء الأكثر أناقة هذا العام مثل كيت ميدلتون والملكة ليتيزيا وميجان ماركل والملكة ماكسيما ومن أبرز تلك الإطلالات:

فستان الدانتيل الأسود من كيت ميدلتون

أثبتت دوقة كامبريدج أنه لا يمكنك أبدًا أن تفوت ارتداء فستانًا أسود من الدانتيل، فكيت ميدلتون تنضح بالأناقة في ثوب ألكساندر ماكوين في حفل ملكى في لندن.

الريش

بدت الملكة ليتيزيا أنيقة في ثوب حفلات من علامة أزياء إسبانية أثناء حضورها حفل توزيع جوائز Princess of Asturias لعام 2019، فظهرت الملكة أنيقة ورشيقة ببنطلون ضيق مع بلوزة "أوف شولدر" مزينة بالريش فى منطقة الصدر.

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الزركشة

ظهرت ميجان ماركل بإطلالتها الكلاسيكية في فستان مزركش باللون الأسود الذي تم تصميمه بخصر مُناسب وتنورة كاملة في نوفمبر 2019.

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البنطال

خذى الإلهام لارتداء بنطال انيق من حفيدة جريس كيلي ، شارلوت كاسيراجي وهى الأبنة الثانية لأميرة موناكو ، التي بدت أنيقة دون عناء في سترة بيضاء وسروال أسود.

البليزر

ارتدي بنطالك الكلاسيكى مع البليزر الرائع المستوحى من اطلالة الأميرة صوفيا السويدية التى اختارتمعطفًا احتفاليًا باللون الأرجوانى.

الرداء المخملى

يعتبر الرداء المخملي مناسب للغاية في هذا الوقت فمن الممكن ارتداءه علي طريقة ملكة هولندا ماكسيما مع سراويل مطرزة باللونين الأخضر والأسود.

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