ينتظر مولود برج "العقرب "من الجمعة 6 إلى الخميس 12 كانون الأول أسبوع جيد

مهنياً: اسبوع جيد فعال مثمر حافل بالنجاحات مع وجود القمر في الحمل يوم السبت لكن يجب ان تدرس خطواتك جيدا يومي الاحد والاثنين مع انتقال القمر الى الثور اي الى مواجهة مع برجك لذلك يجب عليك ان تاخذ في حساباتك بعض الاعتبارات الضرورية فقد تتعرض لظلم أو محاولة احتيال فكن متيقظاً وحذراً. لا توقّع على ورقة أو مستند كي لا تندم. ان نوعية الوقت ضعيفة ومخيبة للامال نوعية متقلبة ودقيقة وحذرة تضطر خلالها الى التروي او تبرير اعمالك حاذر الفضائح وكن متكتما جدا ولا تستبق الأمور بل كن صبوراً ومتعقلاً في معالجتها، انتبه من الخسائر وخيبات الامل لا ترتجل ولا تنفعل فهذا يضرّ بمصالحك. يتبدل المشهد الفلكي لصالحك مئة بالمئة مع انتقال القمر الى برج الجوزاء يومي الثلاثاء والاربعاء ليشكل مربعا مع الشمس من القوس ما يعني ان الامور تسير على افضل ما يرا وتحقق ارباحا وانجازات كبيرة فتكون انطلاقة سريعة وانفراجات كبيرة تسهل اللقاءات والمصالحات وتكثر التنقلات والزيارات وورشات العمل كذلك سوف تنجح في التخلص من بعض المواقف المربكة والمسائل التي كانت عالقة بدون حلول يومي الخميس والجمعة مع انتقال القمر الى السرطان وتشجعك الطوالع الفلكية الايجابية على اقتحام المجهول بدون خوف او تردد سوف تكون على موعد مع احتفال ووعود ومكاسب وارباح مالية ومعنوية فرح سعادة من اجمل ما يكون نجاح وطمأنينة.

عاطفياً: تكون الاجواء متفائلة وداعمة يهتف قلبك من جديد وبإمكانك القول إنه أسبوع الرومانسية والعواطف الحارة المتبادلة مع وجود الزهرة في الجدي الى سيزيد من قدرتك على التفاعل البنّاء مع محيطك بإمكانك التعبير عن عواطفك والتصريح عما يجول في خاطرك للعازب سوف تتمكن من إيجاد الشريك المناسب الذي يشاركك عالمك والذي ستجد فيه كل المواصفات التي طالما حلمت بها خطوبة ارتباط عاطفي زاهر او قد تستقر على علاقة جديّة.

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