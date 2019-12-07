تنتظر مولود برج "الميزان "من الجمعة 6 إلى الخميس 12 كانون الأول نجاحات مهمة

مهنياً: بالرغم من وجود القمر في معاكسة برجك من الحمل يوم السبت الا انك سوف تعيش اسبوع النجاح والكنوز الكبيرة، مع انتقال القمر الى الثور يومي الاحد والاثنين اي الى بيت الدبلوماسية بيت المرونة بيت المفاوضات بيت التسويات والمعاملات ما يجعلك تسيطر على الأوضاع وتنفتح على مواقع ومواقف جديدة، وتشهد انتشاراً كبيراً لعملك. فتكون على موعد مع لقاء عمل غير منتظر، يناسبك الجو العام الداعم فتخوض مجالات عديدة ومتنوعة تفاوض بثقة وجرأة وتدافع عن موقفك وقضيتك التاثيرات الفلكية مشجّعة على الحوار والمفاوضات والنقاش تتابع الحظوظ وقد تسير الامور على افضل ما يرام مع انتقال القمر الى برج الجوزاء الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من القوس ما يجعلك تحقق ارباحا وانجازات ان معنوياتك قوية وارادتك صلبة، وانت قادر على مواجهة كل التحدّيات. تعمل بدون تعب لبلوغ اهدافك وتتشبّث بمواقفك فتلاقي نتيجة جهودك ستتفوق في المجال الفني إذا كان هذا اختصاصك، وستطرح افكارًا خلاّقة وتحتفل بانجاز او انتصار تتبدل الظروف الفلكية مع انتقال القمر الى السرطان تزداد الضغوط وتكون امام مسؤوليات عائلية ومتطلبات كبيرة عطلة اسبوع مزعجة ثقيلة فيها شغل مطلوب منك الدبلوماسية وتصحيح الاخطاء ابتعد عن المشاكل وحاول ان تهتم بصحتك ولا تقحم نفسك في ظروف صعبة حاذر الخلافات ولا تضخم الامور.

عاطفيًا: لن يمرّ هذا الاسبوع بسلام على العلاقات العاطفية خاصة العلاقات الجديدة وغير الثابتة مع وجود كوكب الحب في مواجهة برجك من الجدي تتلبّد الأجواء بالضغوطات والمصاعب والمسؤوليات العائلية ومن المحتمل أن تكبر الشجارات ويتعرّض إستقرار العلاقة للخطر. للعازب, قد تشعر بالخيبة او الضجر شخصيا وحتى عاطفيا فكوكب الزهرة وهو كوكب الحب بالنسبة اليك في مكان معاكس ما قد يشير الى بعض المشاكل ربما يخذلك شخص اتفقت معه على ارتباط او خطوبة.

قد يهمك أيضاً :