تنتظر مولود برج "السرطان "من الجمعة 6 إلى الخميس 12 كانون الأول أمور مهمة في حياته

مهنياً: اسبوع مهم اسبوع مفيد اسبوع يسهل عليك الامور انفراجات تتبلور الامور لمصلحتك اسبوع جيد جدا وانطلاقة ناجحة ومتألقة تبشر بالكثير من الطموحات والتغييرات الايجابية. قد تحت تاثير القمر المريخ من العقرب واورانوس والقمر من الثور الصديق يومي الاحد والاثنين تاثيرات قوية تعطيك فعالية وديناميكية واضحة تضمن لك انتصارات كبيرة حسب مؤهلاتك وخبرتك وقدراتك سوف تكون تنقلاتك متعددة ومتنوعة وحياتك الاجتماعية مزدهرة، سوف تحسم الامور العالقة من نتائج امتحانات مرضية سيكون هذا الاسبوع الافضل والاهم في مسيرتك المهنية والاجتماعية اسبوع يعلن عن بداية مرحلة تقدمية ونتائج وأمل ويمهد ويحضر للوصول الى اجمل النتائج من حيث الاستثمار والتجارة الناجحة والنتائج الجامعية الباهرة لكن قد تضطر الى تغيير برنامجك وأساليبك أكثر من مرّة، وذلك تحت ضغط التطوّرات والتغييرات المفاجئة مع انتقال القمر الى الجوزاء الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من القوس يومي الثلاثاء والاربعاء انها ايام فارغة من الحظوظ بطيئة وفاشلة تسبب لك الارتباك والتوتر ايام متقلبة وضعيفة مع احتمال ضغوط شخصية ومشاكل تنقلب الظروف لصالحك مع انتقال القمر الى برجك فتكون تاثيراته اكثر من رائعة يومي الخميس والجمعة لقد حان الوقت لاخذ المبادرة ولتحريك الخيوط النافعة تكلم وأعط رأيك طالب بحقك وكن حازماً عالج المشاكل العالقة. اسبوع اكثر من ممتاز تكون ناجح ومحظوظ تماما تماماً.

عاطفياً: لا يناسبك وجود الزهرة في الجدي اي في مواجهة برجك لذلك عليك التحلّي بالموضوعية وعدم الانجراف وراء عواطفك الثائرة فليس بالأسبوع السهل وذلك لكثرة الضغوط العائلية والصحية المتنوعة والانشغالات والهموم على المستوى الشخصي الذي يؤثر سلبا على الاجواء الحميمة من الضروي ضبط المشاعر حاليًّا وعدم إطلاق العنان للأفكار السود .للعازب, تعيش تردّدًا وحيرة وعدم استقرار على الصعيد العاطفي وتطرح تساؤلات حول نوايا الشريك او سلوكه وتصرّفاته وربما تنتابك هواجس بشأنه وشعور بعدم الأمان.

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