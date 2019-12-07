تنتظر مولود برج "الجوزاء "من الجمعة 6 إلى الخميس 12 كانون الأول أمور حاسمة

مهنياً: اسبوع شغل اسبوع قرارات اسبوع حسم للامور اسبوع تقدم يبقى عليك كيف تشتغل البداية مع يوم السبت بحيث تختفي الهموم وتتعاطف معك الحظوظ تحت تاثير القمر من الحمل يوم جيد تكون مرتاح افكارك ذكية اجوبتك حاضرة نشاط كبير لكن سوف تواجه بعض الغموض والالتباس يومي الاحد والاثنين مع وجود القمر في برج الثور اي الى مواجهة برجك قد تطرأ بعض التغييرات بصورة غير متوقعة وقد تربك مشاريعك وخططك، ما يجعلك ميّالاً في بعض الاحيان الى قلب الطاولة او الانسحاب او تغيير الاتجاه. وضّح كلامك. حافظ على هدوئك وإنتظام عملك لكن سوف ترتاح يومي الثلاثاء والاربعاء مع انتقال القمر الى برجك الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من القوس فتشير المواقع الفلكية الى انفراجات مهمة وتنجح في حسم المسائل العالقة فتتسلط الاضواء على الاعمال الادارية من مصرفية او قانونية وغيرها ويسهل المفاوضات والاعمال التي تحتاج الى دعم وتتحمس للمبادرة لادخال التعديلات على مشاريعك وتنشغل بوضع حجر الاساس لمشروع جديد.كذلك سوف يكون التفاؤل حليفك يومي الخميس والجمعة مع وجود القمر في السرطان المائي اي في البيت الثاني بيت المال فتدخل في مرحلة عنوانها المصروف والشراء من الضروري الانتباه الى الامور المالية اسبوع مهم جدا بالرغم من الايام البطيئة حضر حالك انت من الابراج القوية.

عاطفياً: يحمل اليك هذا الاسبوع الكثير من المفاجآت العاطفية فتعرف اياما من الحب والتواصل الرومانسي تحت تاثير كوكب الزهرة من برج الجدي قد تتلقى زيارة غير متوقعة او اتصالا ينعش قلبك للعازب تكون الظروف ملائمة لاتخاذ مواقف إيجابية وبناءّة تجاه العلاقة الجديدة حان الوقت لإظهار كل النوايا الصادقة فكن جريئاً وعبّر عن مشاعرك ومناسب للتعمّق في معرفة الحبيب وللتقرّب منه فلا تسمح لأي رادع بإبعادك عن هدفك.

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