تنتظر مولود برج "الثور "من الجمعة 6 إلى الخميس 12 كانون الأول تغييرات كبيرة في حياته

مهنياً: بالرغم من وجود القمر في الحمل يوم السبت الا ان النمط السريع سيكون العنوان البارز لهذا الاسبوع المهم جدا جدا الذي يسمح لك ان تعمل الفرق انطلاقة مهم تحت تأثير القمر من برجك بحيث تكون الظروف الفلكية مناسبة وتدعم توجهاتك وتعزّز تطلعاتك ستلمس حيوية ونشاط وقدرة على الاستيعاب على الصعيد الدراسي وكل ما يتعلق بالإعلام والتجارة والفن. كل الدعم والحظوظ متوافرة لك وتكون على موعد مع افاق جيدة وقرارات مناسبة وتتصرف باتزان كذلك سوف تتاح أمامك عدّة مناسبات لإحراز تقدّم أو أكثر يومي الثلاثاء والاربعاء مع انتقال القمر الى برج الجوزاء اي الى البيت الثاني بيت المال الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من القوس ويبشر بالكثير من الطموحات والتغييرات الايجابيةقد تذهب في رحلة أو تشارك في ورشة عمل ايام مناسبة للتحرّك وسوف يسطع نجمك بين الزملاء وفي المحيط تختم الاسبوع يومي الخمي والجمعة الجمعة مع انتقال القمر الى برج السرطان الصديق الذي يحمل معه اجواء مناسبة رائعة وتكون على موعد مع تصحيح الامور انها مرحلة ممتازة تجعلك تتمتع بنجومية و بحظوظ دسمة مرحلة تؤمن لك راحة البال والفرص الممتازة اسبوع واضح في تطورات ومهم جدا في تقدم في مسيرتك يبقى على مواليد العشرية الاولى الانتباه من تاثيرات كوكب اورانوس المعاكسة والابتعاد عن الحوادث بسبب تاثيرات كوكب المريخ من العقرب.

عاطفياً: افراح سعادة حب محبة اجواء عاطفية ملونة ومشرقة تسحر الكثيرين بحضورك الباهر يتمّ التواصل مع الحبيب على نحو رومانسي وناضج، مع وجود الزهرة في برج الجدي الترابي الصديق الذي يعزّز الثقة بينك وبين الشريك والاولاد والاحبة ويساعدك الحظ بشكل واضح ويشجّعك على اتخاذ خطوة أو قرار جريء أمّا العازب فسوف يشارك في لقاء شيّق، وقد يتعرّف الى شخص يثير اهتمامه، ويبدأ معه علاقة صداقة تتطوّر لاحقًا الى علاقة حب

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