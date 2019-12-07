تنتظر مولود برج "الحمل"من الجمعة 6 إلى الخميس 12 كانون الأول تطورات مهمة

مهنياً: اسبوع جيد جدا تطورات مهمة بانتظارك تحركات كبيرة ديناميكية وفعالية واضحة اضواء كثيرة مسلطة عليك مع تاثيرات رائعة من المثلث الفلكي الناري بين القمر من برجك والشمس من القوس الذي يحمل اليك كل الدعم والحماسة والتقدم كذلك سوف تستفيد من التاثيرات الفلكية الداعمة ومن الاجواء الايجابية مع وجود القمر يومي الاحد والاثنين في الثور اي في البيت الثاني بيت المال ما يفتح أمامك الفرص والأبواب فتتفوّق في المفاوضات والنقاشات المالية وتعرف كيف تنتهز الفرص وكيف تقلب المعطيات لمصلحتك. لا تضيّع الوقت الثمين ولا تتباطأ لأن الظروف متساهلة جداً وتسمح لك بالتقدّم استثمر الإيجابيات لتعزيز وضعك. تتابع الحظوظ وتناسبك نوعية العمل التي تخدم مصالحك وتجلب لك النجاح والفرص الثمينة مع انتقال القمر الى الجوزاء يومي الاثنين والثلاثاء فتكون ايام غنية ومناسبة للتواصل مع الاخرين ولتوضيح الامور ايام تحمل حجوزات للسفر ورومانسية وترويجا ناجحا لعملك ايام استثنائية مميزة مناسبة لتكرار المحاولات لكن بالرغم من الاجواء الحماسية سوف تدخل يومي الخميس والجمعة في مرحلة دقيقة وتشعر بثقل الضغوط وتصبح المنافسة كبيرة تحت تاثير المربع الفلكي الضاغط مع وجود القمر في برج السرطان الماجه لبرجك لذلك لا تخالف الارشادات ولا تنفعل انها ايام صعبة جدا ستشعر بالتعب وعدم الاستقرار والمعاناة لذلك حضر نفسك لبعض القلق تتبدل الاجواء الفلكية اسبوع كله على بعضه حلو لا يوجد ظروف صعبة.

عاطفياً: لا يزال وجود كوكب الحب في الجدي المواجه لبرجك يشوش عليك الاجواء العاطفية والعائلية ما يجعل الأجواء مشحونة بالتوتر فانت تحتاج هذا الاسبوع الى الراحة والهدوء بعيدا عن النقاشات والجدالات لذلك تجنب كل ما قد ينعكس سلبًا عليك ويدفعك إلى التصرّف بعدائية وتهوّر للعازب لا تبحث عن المشاكل هذا لان الظروف لن تدعمك فقد تمر حياتك الشخصية بتجربة ومعاناة قد تتلقى خبرا سيئا يتعلق بالحبيب.

قد يهمك أيضاً :