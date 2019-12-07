3 مهارات أساسية يجب تعليمها لطفلك: تجعله ناجح في المستقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

يحلم الآباء والأمهات بتربية أطفالهم على نحو ممتاز لجعلهم قادرين على التعامل مع الحياة ومواجهتها مع الوقت، وأن يصبحوا أشخاصًا ناجحين.

نقدم لكم نصائح الباحثون وعلماء النفس لأهم المهارات التي يجب أن يتعلمها طفلك في الصغر، بحسب ما ذكر موقع "برايت سايد".

- القدرة على التواصل مع الآخرين

راقب العلماء من جامعة "ديوك" في ولاية بنسلفانيا، حياة 700 طفل أمركي، من الطفولة حتى سن 25، لرؤية العلاقة بين مهاراتهم الاجتماعية وقت الطفولة وتأثيرها عليهم في الكبر.

ولاحظ الباحثون أن الأطفال الذين تمتعوا بمهارات تواصل عالية في الصغر كانوا أكثر نجاحًا في علاقتهم الاجتماعية مع الآخرين. إذ كانوا أكثر تطورًا اجتماعيًا عن غيرهم من الأطفال، وكثيرًا ما تجنبوا النزاعات وكانوا أكثر احترامًا للآخرين، وكونوا روابط علاقات أقوى مع المحيطين بهم.

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- قوة الإرادة

يعد أحد أهم المهارات التي يجب على الأطفال تعلمها واكتسابها من أجل تحقيق أهدافهم طويلة الأمد. وقضت عالمة النفس الأمريكية "إنجلا دكوورث" سنوات في مشاهدة طلاب في مجالات مختلفة، ووجدت أن القاسم المشترك بين الناجحين منهم هي قوة الإرادة والمثابرة على بلوغ أهدافهم.

ويستطيع الشخص العادي المثابر صاحب العزيمة تحقيق النجاح أكثر من الذكي غير المنظم والكسول.

- التفكير الإبداعي

يساعد التفكير الإبداعي أطفالك على إيجاد طريقة لتخطي المواقف الصعبة في حياتهم، ومشكلات الحياة، وهي الطريقة المسماة بنصف النجاح. بالتأكيد سوف تختلف وظائف المستقبل عن الوقت الحالي، ولن يساعدنا في التقدم بها سوى التفكير الإبداعي.