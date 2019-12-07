للبشرة الدهنية.. حيل ذكية للحصول على مظهر مثالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

تواجه الكثير من الفتيات مشكلة زيادة الإفرازات الدهنية بالوجه ما يؤدي إلى مشاكل في بشرتك ودرجة نضارتها.. لذلك نرصد لكم هنا بعض الخطوات التي يمكن من خلالها تحقيق التوازن في البشرة بدلًا من إيقاف إفرازها كليًا بحسب ما ذكر موقع "indianexpress".

- حمض الهيالورونيك

استخدمي مرطبات تحتوي على حمض الهيالورونيك مع روتينك للعناية بالبشرة، لأنه يساعدك على ترطيبها بشكل متوازن من الداخل والخارج.

- البشرة الجافة

إذا كانت بشرتك جافة استخدمي "برايمر" مرطب وليس جافًا حتى لا تنتج بشرتك مزيدًا من الزيوت لمواجهة الجفاف الشديد التي تتعرض لها.. ويمكنك وضع كريم أساس جاف لتحصلين على التوازن المطلوب لبشرتك.

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- البودرة

تعتقد الفتيات أن البودرة توضع فقط بعد الانتهاء من المكياج، ولكن يمكنك وضعها قبل المكياج عند الأنف والجبهة، واستكملي مكياجك بسهولة. هذه الطريقة تساعدك على ضبط إفراز الزيوت في وجهك حتى لا تستمر بشرتك لامعة طيلة الوقت.

- المنتجات الزيتية

ابتعدي عن المنتجات التي تحتوي على الزيت في مكوناتها لأن بشرتك تنتج الزيت بشكل طبيعي، واعتمدي على المنتجات التي تعتمد على تثبيت المكياج لأطول فترة ممكنة.

- مناديل إزالة المكياج

لا تستخدمي مناديل إزالة المكياج لأنها تساعد على ظهور الخطوط البيضاء في وجهك.