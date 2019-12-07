أجمل إطلالات كايا جربر في عام 2019

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 ديسمبر 2019 04:43 مساءً - كايا جربر Kaia Gerber كانت إحدى أبرز الأسماء التي سطعت في عام 2019، وذلك على اعتبار أنها كانت من أفضل عارضات الأزياء ومن أكثر النجمات أناقة، وقد رصدنا لها عددًا كبيرًا من الاطلالات المميزة، لا سيما التنسيقات الشبابية المستوحاة من حقبة التسعينيات، التي اشتهرت بها وأصبحت جزءًا من هويتها الشخصية، وقد جمعنا بالصور أبرز وأجمل اطلالات كايا جربر في عام 2019، وإليكِ بعض الأمثلة.



اطلالة صباحية ناعمة في الجينز نسقتها كايا جربر:

لوك مميز في الجينز والقميص نسقته كايا جربر



في المشاوير الصباحية غالبًا ما نشاهد كايا جربر Kaia Gerber في الجينز، لا سيما ذو القصة المستقيمة والخصر العالي، وهنا نسقت لوك أنثويًّا أنيقًا في الجينز الأزرق، الذي اختارت معه توب باللون الأسود من دون أكمام، ومن فوقها قميص من الحرير باللون الأخضر الزيتي، وأكملت الاطلالة بحذاء بكعب عالٍ بنقشة جلد الأفعى، وحقيبة كتف ونظارات شمسية.





لوك أنيق في الجينز الأبيض نسقته كايا جربر:

اطلالة أنيقة في البليزر والجينز الأبيض نسقتها كايا جربر



اطلالة صباحية مميزة رصدناها لـ كايا جربر Kaia Gerber وقد اختارت فيها جينز باللون الأبيض بقصة أرجل مريحة، نسقت معه تيشرت بيضاء ومن فوقها اختارت بليزر بنقشة الكارو من بالمان Balmain، وأكملت اللوك بحذاء رياضي من كونفرس Convers ونظارات شمسية عصرية وحقيبة كتف باللون الأسود.

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كايا جربر في اطلالة عسكرية أنيقة:

تصميم من الكسندر مكوين اعتمدته كايا جربر





الأزياء ذات الطابع العسكري من أبرز صيحات الموضة هذا الموسم، وهنا كايا جربر Kaia Gerber اعتمدتها بأسلوب مميز، حيث اختارتها على تايور مؤلفة من جاكيت بليزر طويل وتنورة قصيرة باللون الأخضر الزيتي من ألكسندر مكوين Alexander McQueen نسقت معه جزمة عالية من الجلد وحقيبة كتف باللون الأسود.





تنسيق مسائي باللونين الأسود والأبيض اختارته كايا جربر:

اطلالة مسائية أنيقة اعتمدتها كايا جربر



اطلالة مسائية جمعت بين الأناقة والعصرية نسقتها كايا جربر Kaia Gerber، حيث إنها اختارت بنطلونًا بقصة أرحل واسعة مع توب ناعمة باللون الأسود، ومن فوقهما جاكيت بليزر أبيض أنيق، واختارت مع اللوك صندل بكعب عالٍ وحقيبة كلاتش باللون الأحمر.



شاهدي بالصور اطلالات كايا جربر Kaia Gerber الشبابية والأنيقة التي نسقتها في عام 2019 واستوحي منها بعض الأفكار لتتألقي أنتِ أيضًا في مناسباتكِ هذا العام.

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