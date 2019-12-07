أبرز صيحات نظارات شمسية موضة 2020 بحسب شكل الوجه

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 ديسمبر 2019 04:43 مساءً - احتوت مجموعات الأزياء الجاهزة لـ موسم ربيع 2020، على تشكيلة منوعة من النظارات الشمسية التي طغت عليها التصميمات الغريبة وغير الاعتيادية، خذي فكرة سريعة عن أبرز الصيحات واختاري منها ما يناسب شكل وجهِك.



نظارات شمسية دائرية الشكل

نظارات شمسية دائرية الشكل



أعاد بعض الماركات صيحة النظارات الشمسية إلى واجهة الموضة، والتي كانت نجمة التسعينيات، أحببنا التصميم المزين بإطار ذهبي من توقيع Tommy Hilfiger x Zendayaونظارة غوتشي Gucci السوداء، تناسب هذه الموديلات صاحبات الوجه على شكل المربع، واللواتي يرغبن في منح وجوههنّ مظهرًا أكثر نعومة، من خلال ارتداء نظارة من دون زوايا حادة.



نظارات شمسية مربعة الشكل

نظارات شمسية مربعة الشكل



زينت النظارات الشمسية مربعة الشكل اطلالات عارضات فندي Fendi، وجورجيو أرماني Giorgio Armani، الجئي إلى هذه التصميمات اذا كنتِ تتمتعين بوجه على شكل القلب، فقط اِحرصي على اختيار النظارات المزودة بإطارات، والتي تساعد في تحديد شكل الوجه وتجمّل مظهر الخدين الممتلئين.



نظارات شمسية بموديل عين القطة

نظارات شمسية بموديل عين القطة



مجددًا نجحت النظارات الشمسية بموديل عين القطة Cat eye في حجز مكان بارز لها على منصات العروض، قدمت ماركة مارك جاكوبس Marc Jacbos نظارة مميزة بحجمها الكبيرة، وستايل العدسات المزدوجة ذات الألوان الربيعية المبهجة، نرشح هذا الموديل الفريد لصاحبات الوجه على شكل المثلث الذي يتميز بالجبهة الصغيرة.



نظارات شمسية بعدسات فاتحة اللون

نظارات شمسية بعدسات فاتحة اللون



بخلاف النظارات الشمسية السوداء والبنية الداكنة، لاحظنا بزوغ نجم العدسات الملونة فاتحة اللون كما في الموديلات التي رصدناها لدى ستيلا مكارتني Stella McCartney ودولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana، تناسب هذه الصيحة صاحبات الوجه الصغير والرفيع لا سيما المحجبات منهنّ، حيث تعكس مساحة الجلد المكشوف وبالتالي لا تطغى على الوجه.

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