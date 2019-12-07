موديلات معاطف ملونة من موضة ربيع 2020

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 ديسمبر 2019 04:43 مساءً - على الرغم من سيطرة الألوان التقليدية على المعاطف، لكن في الآونة الأخيرة نالت المعاطف الملونة حيزاً كبيراً لدى الفاشينيستا والنجمات.
شكلت المعاطف الملونة تيارًا بارزًا خلال عروض الأزياء الجاهزة لموسم ربيع 2020 وحرصت دور الأزياء على تقديم باقة تتميز بالفخامة والفرادة ستضفي الكثير من الحيوية على اللوكات الشتوية.
معاطف Double breasted
شكلت المعاطف المزودة بأزرار على الجانبين Double breasted coats قسم كبير من عروض ربيع 2020 للأزياء الجاهزة، قدمت ماركات N°21 وماكس مارا Max Mara تصميمات ملونة تناسب النهار، اعتمديها اذا كنت نحيفة الجسم.
معاطف بأكمام منفوخة
المعطف بالأكمام المنفوخة هو كل ما تحتاجينه لإطلالة على الموضة هذا الشتاء وأبتكرت ماركة Act N°1 تصميم بخامة خفيفة مزود بحزام من الخامة نفسها معقود من الأمام ليشد الخصر ويخفي البطن ويمنحك إطلالة أنثوية راقية.
معاطف جلد موضة 2020
وظفت دور الأزياء الجلد الفاخر في تصميم مختلف الأزياء لا سيما المعاطف التي ستؤمن لكِ الدفء والحماية من الأمطار، عززي أناقتك الشتوية بمعطف بلون صارخ كالمعطف الأحمر من بوتيغا فينيتا Bottega Veneta والمعطف البرغندي من هيرميس Hermes، الميزة الأساسية في هذه التصميمات قصاتها الفضفاضة التي تخفي عيوب الجسم من دون أن تعطيه مدى أعرض.
معاطف بياقات عريضة
تتصدر المعاطف ذات الياقات العريضة لائحة الموضة العالمية بعد أن أدرجت الدور العريقة تشكيلة منوعة لفتنا منها القطع الموقعة من ايسي مياكي Issey Miyake ونينا ريتشي Nina Ricci، اعتمدي هذا الستايل اذا كنتِ تملكين أكتاف كنزه وجسم نحيل.
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