- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 ديسمبر 2019 04:43 مساءً - إذا كنتِ ترغبين في اطلالة ناعمة تكسرين بها روتين العبايه السوداء التقليدية، ننصحكِ بمشاهدة أجمل موديلات العبايات الوردية التي تألقت بها الفاشينيستات المحجبات، وأستوحي منهنّ طرق تنسيقها مع الأزياء والاكسسوارات.
عبايات وردية مع اطلالة بيضاء
يتناغم اللون الأبيض بنقاوته مع اللون الوردي المبودر، ويخلقان مزيجًا رائعًا يناسب اطلالات النهار، تمسكي بهذا الستايل في حال كنتِ نحيفة الجسم، لأنه سيعطي مدًى أكبر لقامتكِ، نسقي عبايه وردية مع قميص وبنطال واسع باللون الأبيض، أو فستان طويل أبيض، وأكملي أناقتكِ بطرحة وردية شيفون، وحقيبة كتف متوسطة الحجم باللون الوردي، وأنتعلي حذاء Pointy باللون الأبيض أو باللون البيج الفاتح لتطيلي قامتكِ.
عبايات وردية مع أزياء سوداء
اذا كنتِ ممتلئة الجسم، فننصحكِ بتنسيق العبايه الوردية مع فستان أسود أو توب أسود، وبنطال باللون نفسه مخطط بشكل عمودي، سيساعدكِ هذا اللوك في تنحيف وإطالة القامة، اِحرصي على إكمال اطلالتكِ باكسسوارات سوداء، اِنتعلي حذاء Pointy أسود بكعب رفيع، وزيني رأسك بطرحة سوداء على غرار الفاشينيستا الشهيرة سها.
عبايات وردية للسهرة
قد تعتقدين أنّ العبايه الوردية قطعة تقتصر على اطلالات النهار فقط، ولكن بإضافة بعض الاكسسوارات يمكن تحويلها إلى قطعة مسائية أنيقة، جربي اعتماد عبايه ورديه بتفاصيل لامعة من وحي اطلالة الفاشينيستا زينب حمود، ونسقيها مع قميص باللون الأبيض وبنطال جينز فاتح، واعتمري التوربان الأبيض، أو اختاري عبايه وردية مزدانة بالريش حول الأطراف، ولائميها مع فستان غليتر طويل بقصة واسعة.
إقرئي أيضاً
أحدث موديلات عبايات سوداء مطرزة
قفاطين غاية في الأنوثة على طريقة ابتسام تسكت
موديلات قفاطين لامعة لصاحبات الذوق المترف
كانت هذه تفاصيل خبر عبايات وردية موضة الموسم من انستقرام الفاشينيستا المحجبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.