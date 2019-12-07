كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 ديسمبر 2019 04:43 مساءً - تسريحات شعر ويفي باستخدام الفير العريض، تمنح السيدة خصلات مجعّدة بأسلوب أنثوي رائع، ما يضفي على اطلالتها الكثير من الحيوية وينعكس اشراقا على وجهها. فيجعلها تبدو أصغر سنا بكثير، مقارنة باطلالاتها الشعر المالس. هذه اللمسة بالفير العريض سبق ان رأيناها بداية مع تسريحات الشعر الطويل، لكنها في الآونة الاخيرة، باتت تُنفّذ مع قصات الشعر القصير. يكفي استخدام الفير العريض على الشعر القصير من اجل عمل خصلات ويفي، للحصول على نتيجة رائعة!



يبقى السؤال ما هي ابرز موديلات تسريحات شعر فير عريض للشعر القصير؟



هناك العديد من النماذج، الامر يعتمد على طول الشعر وشكل القصة، وشكل الوجه وملامحه. إنما عموما، ننصحك بالنماذج الآتية التي اخترناها من ألبوم اطلالات النجمات بالشعر القصير مع الويفي العريض.



1. زندايا:

زندايا

النجمة زندايا تشتهر بتنويعها في تصفيف شعرها. في هذه الاطلالة، اختارت عمل خصلات ويفي عريض جدا مع الشعر الكاريه المفرود الى جهة واحدة. تدرك جيدا ان الغرة الجانبية الطويلة تلائمها، لذلك نسقتها مع خصلات متماسكة من الويفي العريض.



2. سيلينا غوميز:

سيلينا غوميز

النجمة الشابة المفعمة بالحيوية سيلينا غوميز، اختارت تسريحة فير للشعر القصير، ألهمت الكثير من السيدات. لا بل يمكن القول ان هذا النمط من تصفيف الشعر بات رائجا جدا، يكفي فرد الشعر الى الوسط ولف الخصلات المتوسطة الحجم على الفير من وسطها الى اسفلها، للحصول على بعض التجعدات الناعمة.



3. كريسي تايغن:

كريسي تايغن

عرضة الازياء الجذابة هذه، تلهم باطلالاتها الكثير من الشابات والسيدات. في هذه الاطلالة، صحيح ان شعرها ليس قصيرا جدا، بل متوسط الطول، إنما طريقة تصفيفه الى جهة جانبية مع خصلات مبعثرة ومشغولة بالفير العريض على نحو أعطاها حجما مضاعفا، تعتبر ملائمة للشعر القصير. الحيلة التي اعتمدتها تايغن هو صبغ الخصلات السفلى من شعرها بلون أفتح من بقية لون شعرها.



4. إيفا لونغوريا:

إيفا لونغوريا

لجأت الى فرد شعرها الى النصف وتركه مالسا من فوق مع البدء بلفّه بشكل اسطواني من الجزء الاوسط باتجاه الاسفل. أخيرا عمدت الى فصل لخصلات بعضها عن بعض من اجل الحصول على "لوك" طبيعي.

العامل المشترك بين كل تسريحت النجمات هو عدم المبالغة في لف الشعر. لذلك عندما تنتهين من لف خصلات الشعر على الفير العريض. مرري اصابعك بها مرات عدة لكي تصبح متفلتة ولكي تبدو اطلالتك طبيعية وعفوية.

أخيرا لا تنسي اضافة القليل من السبراي المثبت.

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