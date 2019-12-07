كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 ديسمبر 2019 04:43 مساءً - مع بداية كل موسم، يطرأ بعض التغيرات على روتين الجمال الخاص بالمرأة ليتلاءم مع ألوان الملابس التي ترتديها. وفي الأيام الأخيرة، ظهرت ألوان جديدة من أحمر الشفاه، ويبدو أنها ستكون رائجة جداً لهذا الشتاء، نظراً الى تناغمها مع الأجواء الباردة وفاعليتها الكبيرة في الحصول على شفاه بارزة وجذابة.



وفي هذا المقال، سنعرفك الى أجدد ألوان أحمر الشفاه لهذا الشتاء، لتختاري من بينها ما يعجبك.



Maybelline SuperStay Ink Crayon Lipstick

Maybelline



يتوافر أحمر الشفاه هذا من Maybelline، بـ 12 درجة لون كلها مثالية لأجواء الشتاء والمناسبات التي تتخلله. وما يميزه أنه سهل التطبيق، حيث صُمم لرسم الشفاه بطريقة سلسة ومتقنة. فلا تترددي في تجربته هذا الشتاء، فهو سيجعل شفاهك جذابة وبارزة.



Charlotte Tilbury Superstar Lips Lipstick in Walk of Shame

Charlotte Tilbury Superstar Lips Lipstic



يتوافر الروج اللامع والأنيق هذا من شارلوت تيلبوري Charlotte Tilbury، بثلاثة ألوان مثالية لفصل الشتاء، وهي النيود والخوخي والتوتي. وهو سيشكل إضافة فخمة وقيّمة الى حقيبة المكياج الخاصة بك، فاجعليه في قائمة مستحضرات المكياج خاصتك لهذا الموسم.



Chanel Rogue Allure Ink Matte Liquid Lip Colour in Dark Purple

Chanel



يشكل الروج باللون الأرجواني الداكن، الخيار الصائب في فصل الشتاء. لذلك، يشكل أحمر الشفاه المخملي هذا من شانيل إضافة رائعة الى روتين الجمال الخاص بك لهذا الشتاء. وهو يتميز أيضاً بتركيبته التي تدوم طويلاً لتمنحك شفاهاً جذابة طوال النهار.



Haus Laboratories Sparkle Lipstick



Haus Laboratories Sparkle Lipstick



أحمر الشفاه الأحمر هو العنصر الأساسي في حقيبة مكياج كل امرأة، فهو سيد الألوان في المواسم كافة، وموضة مكياج لا تخبو. بالتالي، لا تترددي في تجربة الروج الأحمر اللامع هذا من علامة Haus، فهو سيمنحك إطلالة فائقة الجمال والجاذبية.

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Em Cosmetics Lip Cushion

Em Cosmetics Lip Cushion



إذا كانت شفاهك معرضة للجفاف والتشققات خلال الشتاء، فإن أحمر الشفاه الخوخي هذا، يشتمل على حمض الهيالورونيك والفيتامين E، مما يمنح شفاهك لوناً خوخياً رائعاً ويجعلها في الوقت نفسه ناعمة كالحرير.

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