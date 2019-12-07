خلطات طبيعية لترطيب الشفاه في الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 ديسمبر 2019 04:43 مساءً - تعاني النساء في فصل الشتاء من جفاف البشرة وخاصة جفاف الشفاه، لذا يبحثنّ بشكل مستمر عن خلطات طبيعية وفعالة لـ ترطيب الشفاه نظراً للحرارة المتدنية والرطوبة المنخفضة وغيرهما من العوامل التي تؤدي إلى جفاف الشفاه وتشقّقها ما يؤثر سلباً على جمالِ المرأة.

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أسباب جفاف الشفاه

ترطيب الشفاه

• الحرارة المنخفضة: يُعد الطقس البارد من أهم أسباب جفاف الشفاه، وذلك بسبب التعرّض للرياح الجافة التي تُسبب تشقق الشفاه وجفافها.

• التعرّض المفرط لأشعة الشمس: فقد تؤدي كثرة التعرض لأشعة الشمس إلى جفاف الشفاه وتشققها.

• أحمر الشفاه: فقد تلجأ العديد من النساء إلى استخدام منتجات تحتوي على مواد كيميائية من شأنها زيادة جفاف الشفاه، كمادة الفينول (بالإنجليزية: Phenol) التي تدخل في العديد من مستحضرات التجميل الخاصة بالشفتين والتي تؤدي إلى جفاف الشفاه.

• الأطعمة: فهناك بعض أنواع من الأطعمة التي قد يتناولها الفرد، وتُسبب له جفافاً في الشفاه، ومنها الأطعمة الغنية بالتوابل، والحمضيات، وقشور فاكهة المانجا.

• بعض الأدوية: حيث إنّ هناك بعض الأدوية التي تسبب آثاراً جانبيةً سيئةً على الشّفاه تؤدي إلى جفافها وتشققها، وخاصةً أدوية حب الشباب وأدوية مكافحة الشيخوخة؛ وذلك لكونها تحتوي على مواد معينة تُسبب ذلك .

• معجون الأسنان: فقد تُسبب بعض أنواع معجون الأسنان تهيجاً في الجلد، وبالتالي فإنّها تُسبب جفاف الشفاه.

• لعق الشفاه: فقد يؤدي لعق الشفاه بشكلٍ مفرط إلى جفافها وتشققها.

• نقص الفيتامينات: فقد يتعرّض الجسم لنقص في بعض الفيتامينات المهمّة، مما يؤدي إلى جفاف الشفاه وتشققها.



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نصائح لترطيب الشفاه

ترطيب الشفاه

• شرب كميات كافية من الماء، إذ إنّ عدم حصول الجسم على حاجته اليومية من الماء يزيد من حدّة المشكلة.

• تجنب علق الشفاه، حيث يتسبّب اللعاب الناتج عن ذلك في زيادة جفاف الشفاه.

• استخدام مرطب خاص بالشفاه بشكل يوميّ في ساعات المساء أو قبل النوم، وخاصة في فصل الشتاء.

• يوصى بتقشير الشفاه جيداً، للتخلّص من الجلد الميت المتراكم فوقها، ممّا يخفّف من الجفاف، حيث يمكن استخدام المواد الطبيعيّة لهذا الغرض، مثل السكر.



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وصفات طبيعية لترطيب الشفاه

ترطيب الشفاه

• القرفة: ومن أفضل الطرق التي يمكن اعتمادها؛ تناول القرفة، من خلال خلطها مع أحد الزيوت الطبيعية، مثل زيت جوز الهند أو الخردل أو زيت اللوز الحلو، المتاح لديكِ، قومي بتدليك الشفاه بعود القطنة لمدة 10 دقائق، حيث تعمل القرفة على تنشيط الدورة الدموية، ومن ثم تمنح الشفاه اللون الأحمر الطبيعي.

• العسل: يحتوي على مضادات الأكسدة، ويمتلك خصائص مضادة للجراثيم، والتي تساعد على منع الالتهابات، الخيار أيضًا يمكن أن يرطب الشفاه برفق، فيحتوي على الفيتامينات والمعادن التي يمكن أن تحسن مظهر الشفاه.

• الشاي الأخضر غني بالمواد المضادة للأكسدة والمعادن.. انقعي كيسًا من الشاي الأخضر في ماء دافئ، وافركيه برفق على الشفاه؛ لتليين ثم أزيلي به الجلد الجاف الزائد، وهذه التقنية تعتبر أفضل من التقشير التقليدي.

• الجليسرين: اخلطيه مع العسل ثم ضعي الخليط في علبة نظيفة محكمة الغلق. ضعي القليل على الشفاه ودلكي بلطف، استخدميه مرتين يومياً لترطيب الشفاه وحمايتها من الجفاف.

• الزبادي والحليب البودرة: اخلطي ملعقتين كبيرتين من الزبادي مع ملعقة كبيرة حليب البودرة حتى لا يصبح سائلاً. ضعي القليل منه على الشفاه ودلكي بلطف. واتركي الخليط على الشفاه لمدة 15 دقيقة ومن ثم اغسلي الشفاه بالماء الفاتر وكرري بانتظام استخدام الخليط مرة يومياً.

• السكر والليمون: ضعي ملعقة كبيرة من السكر وضعيه على ثلاث شرائح من الليمون ودلكي بها شفاهك جيداً لمدة دقيقتين، وبعدها اتركي الخليط على لمدة 20 دقيقة قبل غسله بالماء الفاتر. كرري التجربة 3 مرات أسبوعياً؛ لتحصلي على شفاه وردية وغير داكنة.

• زيت اللوز والسكر: اخلطي ملعقة كبيرة من السكر مع ملعقة صغيرة من زيت اللوز وضعي القليل منه على الشفاه ودلكي بلطف. اتركي الخليط على الشفاه لمدة 10 دقائق. واغسلي الشفاه بالماء الفاتر مع تكرار استخدام الخليط مرة يومياً.

• زيت الخروع: يمكن الاستفادة من زيت الخروع لترطيب الشفاه. فهو مرطب فعال خصوصاً للشفاه المتشققة بسب كثافته. ادهني زيت الخروع على شفاهك مرة يومياً قبل النوم.

• ماسك الخيار : يساعدك في التخلص من الخلايا الميتة المؤدية إلى جفاف الشفاه وتشققها، بالإضافة إلى أنه يفتح الشفاه الداكنة.كل ما عليك فعله هو تدليك شفتيك بشريحة من الخيار لمدة عشر دقائق يومياً.

• جل الصبار: فهو يحتوي على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب، التي تهدئ وتعمل على ترطيب الجلد التالف، وتساعد كثيرًا على ترطيب الشفاه، في الشتاء.

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