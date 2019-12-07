4 صيحات أساسية لستايل شعركِ في شتاء 2020

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 ديسمبر 2019 04:43 مساءً - ما بين موسم وآخر تتغير الموضة نسبيًّا في كل ما يخص بمظهر الصبيّة، لا سيما بموضة وصيحات ستايل الشعر المختلفة، والتي تعتمدها الصبايا تباعًا لاطلالة أكثر أناقة وعصرية، بخاصة وأنّ مظهر الشعر يعكس جزءًا كبيرًا جدًّا من جمال الفتيات.

ولهذا اخترنا 4 صيحات أساسية يمكنكِ أن تعتمدي منها لستايل شعركِ في شتاء 2020.



تسريحات الشعر الفوضوية

تسريحات الشعر الفوضوية



إذا كنتِ تشعرين بالملل بتسريحة شعركِ الناعمة أو حتى الكيرلي، فأفضل ما يمكنكِ اعتماده، هو قصة الشعر المتدرج، مع ترك الشعر على طبيعته، ليظهر الشكل الفوضوي المقبول، كما أنه يمنح شعركِ مظهرًا أكثر كثافة.

ولكي تحصلي على تسريحة الشعر الفوضوية، فالأمر يتطلب عناية فائقة بالشعر، لأنكِ سوف تعتمدين هنا على طبيعة وجمال خصلات الشعر، بعيدًا عن أدوات فرد الشعر.



تسريحة الشعر مع الفرق من المنتصف

تسريحة الشعر مع الفرق من المنتصف



هذه التسريحة لا تبطل موضتها على الإطلاق، وتعتمدها الكثير من النجمات بالحفلات والمهرجانات الكبيرة، يمكنكِ اعتمادها مع الشعر الطويل والقصير، والأملس والويفي، بحسب ذوقِك.



الشعر القصير مع لمسة من الخصلات الويفي

الشعر القصير مع لمسة من الخصلات الويفي



شاهدنا كيف برزت موضة الشعر القصير العام الماضي، وبالطبع اتجهت كثير من النجمات لاعتماد تسريحة الشعر القصير، ولكن لصيحة عصرية أكثر، اعتمدي الخصلات الويفي، والتي تمنح شعركِ أيضًا مظهرًا أكثر كثافة.



الشعر الطبيعي مع لمسة الهايلايتر

الشعر الطبيعي مع لمسة الهايلايتر





إذا كنتِ تقررين تغيير لون شعركِ هذا الشتاء، فاعتمدي اللون الطبيعي لشعركِ، وتدرجات الألوان منه الهايلايتر مسحوبة إلى الاطراف، ليبدو شعركِ طبيعيًّا أكثر.

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