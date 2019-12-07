5 عطور نسائية مثيرة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 ديسمبر 2019 04:43 مساءً - تسعى دور الأزياء العالمية الى ابتكار عطور مميزة تليق بكل سيدة، ولكن هناك توليفة سحرية تحتضنها هذه العطور وتكفل لك حضورا ملفتا أينما كنت ، خصوصاً في مناسبات العيد الاحتفالية. نغمات عطرية ترتكز على العود والعنبر والورود الشرقية تغلّف المرأة بهالة من الغموض الآسر، اليك بعضها.



هكذا تجعلين عطرك يدوم طويلاً

ما تحتاجين إليه: عطرك المفضّل وفازلين خالٍ من العطور.

ما عليك فعله: استخدمي كمّية صغيرة جدّاً من الفازلين لتدليك نقاط النبض على الرسغين والعنق. ثمّ رشّي العطر على المناطق المغطّاة بالفازلين.

لِمَ هذه الحيلة؟ مثل المكياج، يحتاج العطر إلى مستحضر أساس لكي يلتصق بالجلد. والفازلين مادّة لزجة ومرطّب فعّال، ما يجعل العطر يثبت في مكانه. هذا علماً أنّ العطور لا تثبت على البشرة الجافّة.

عطرك الشرقي الفاخر

" توم فورد" Tom Ford

"نوار بور فام" Noir Pour Femme من "توم فورد" Tom Ford: عطر شرقي وزهري يعبق برائحة الورد والياسمين، على قاعدة قويّة من الفانيليا والعنبر.



"تييري موغلر" Thierry Mugler

"آلين أود ماجيستويو" Alien Oud Majestueux من "تييري موغلر" Thierry Mugler: عطر عنبري شرقي يعبق برائحة العود القويّة والعنبر، يتوسّطها شذى الياسمين الأنثويّ.



"كالفن كلاين" Calvin Klein:

"يوفوريا ليكويد غولد فور ويمن" Euphoria Liquid Gold For Women من "كالفن كلاين" Calvin Klein: يطغى على هذا العطر الشرقي الخشبي عبير السحلية السوداء القويّة، مع قاعدة من خشب الصندل تعلوها رائحة القرفة.





"جيرلان" Guerlain



"شاليمار سوفل دو بارفان" Shalimar Souffle de Parfum من "جيرلان" Guerlain: ينبض برائحة ياسمين السامباك الهندي ممزوجة مع ماء زهر البرتقال. أمّا أساس العطر فقوامه نبتة الفانيليا من تاهيتي والهند، والمسك الشرقي.

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"شوبارد" Chopard:

"أمبر ملكي" Amber Malaki من "شوبارد" Chopard: عطر شرقيّ قويّ يفوح بنغمات العنبر الآسرة،؛ مستوحىً من مجوهرات "شوبارد" الفاخرة

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