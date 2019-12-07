5 تسريحات شعر سهلة مثالية لهذا الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 ديسمبر 2019 04:43 مساءً - قد تكون درجات الحرارة المنخفضة والبرد الشديد قاسيين للغاية على شعر المرأة، لكن هذا لا يعني أنه يتعيّن عليها إخفاؤه تحت الأوشحة أو القبعات. انطلاقاً من ذلك، نرصد لك في هذا المقال، خمس تسريحات شعر سهلة وعصرية، وهي خيار رائع لهذا الشتاء، فاختاري من بينها ما يعجبك.



تسريحة ذيل الحصان المرتفع

تسريحة ذيل الحصان المرتفع



تسريحات ذيل الحصان المرتفع هي الخيار المثالي لهذا الشتاء، فهي تسريحة عملية جداً وعصرية، والأهم أنه بالإمكان تنفيذها في المنزل في غضون أقل من عشر دقائق. وهي تلائم الشعر الطويل والمتوسط الطول. وبإمكانك اعتماد ذيل الحصان المستقيم، أو المدرج أو الكيرلي، وذلك يعود الى ملمس شعرك.



تسريحة الضفائر الكروشيه

تسريحة الضفائر الكروشيه



ما يميز تسريحة الضفائر الكروشيه، أنها متعددة الاستخدامات، ما يجعلها مريحة جداً وملائمة للمرأة العاملة التي تعاني دائماً من ضيق الوقت. حيث بالإمكان تحويلها الى كعكة أو ذيل حصان عال أو منخفض، كما بالإمكان تركها منسدلة على الظهر. وهي ترتكز على الضفائر الصغيرة جداً والطويلة.

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تسريحة ذيل الحصان المنخفض

تسريحة ذيل الحصان المنخفض



إذا كنت لا تميلين الى تسريحات الشعر المرفوعة، فإن تسريحة ذيل الحصان المنخفض خيار رائع لك هذا الشتاء. وهي أيضاً تسريحة عملية جداً، فاعتمديها بسيطة وناعمة عن طريق جمع الشعر الى الوراء عند مؤخرة العنق. وإذا كنت ترغبين في أن يبدو شعرك يبدو أكثر كثافة، اعمدي الى تجعيد شعرك ولمّه الى الوراء بأسلوب ذيل الحصان.



تسريحة البوب

تسريحة البوب



لقد أصبحت تسريحة البوب موضة عالمية رائجة جداً بين النساء، فإذا كنت قد أقدمت على قص شعرك مؤخراً، فلا تترددي في اعتماد هذا التسريحة بمختلف أشكالها هذا الشتاء. حيث بإمكانك اعتماد تسريحة البوب المستقيمة أو المتموجة أو المدرجة...



تسريحة البيكسي

تسريحة البيكسي



إن تسريحة البيكسي هي أفضل طريقة للحصول على لوك عصري وجريء ومريح جداً. وهي تتيح لك الفرصة لتسليط الضوء على ملامح وجهك. وهي ستكون الصديق المفضل هذا الشتاء للفتيات والنساء اللواتي يمتلكن شعراً قصيراً جداً. بإمكانك اعتمادها بطرق مختلفة، بما فيها البيكسي المجعدة، أو المتموجة أو مع الغرة المنسدلة على الجبين.

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