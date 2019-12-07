بعد الحديث عن زواجها من نور الشريف.. درة لـ"الوطن": شائعة سخيفة وكلام فارغ

بعد مرور حوالي أكثر من 4 أعوام، على رحيل الفنان نور الشريف، الذي رحل عن دنيانا خلال عام 2015، تصدر اسمه محركات البحث على جوجل، خلال الساعات الماضية، بشأن زواجه سرا قبل وفاته من الفنانة التونسية درة، ما جعل الرواد يبحثون عن حقيقة الأمر.

ونفت الفنانة درة، الأخبار المتداولة، خلال تصريحاتها لـ"الوطن"، "ده كلام سخيف وفارغ، انتشر مش عارفة مين وراه، على مواقع مدفوعة على الفيسبوك، ولا أساس له من الصحة".

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وتابعت دره خلال تصريحها بتوجيه النصح لمروجي الإشاعات قائلةً: "ربنا يهديهم ويبعدوا عن الناس وسيرتهم المحترمة".

وكان العمل الذي جمع بين الفنانة درة والفنان الراحل نور الشريف، فيلم "بتوقيت القاهرة"، برفقة عدد من نجوم الفن، من بينهم الفنانين شريف رمزي وشريف صبري وكريم قاسم، خلال عام 2015.

درة تحتفل بمتابعيها على انستجرام

واحتفلت درة مؤخرًا بوصول عدد متابعيها على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، لـ10 ملايين، لتكون بذلك واحدة من أكثر الفنانات العربيات متابعة من قبل الجمهور.