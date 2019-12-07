"مروجي الإشاعات الكاذبة على الفيسبوك، وكل من ينشرها ويعلق عليها، اتقوا الله وكفاية تشوية للناس المحترمة بكلام مفبرك ولا يمت للحقيقة بصلة، شئ سخيف فعلا"، هكذا علقت الفنانة التونسية درة على الأحاديث التي طالتها خلال الساعات الماضية، الخاصة بحقيقة زواجها من الفنان الراحل نور الشريف، قبل وفاته، والتي تداولها الكثيرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما جعل اسمها واسم الفنان الراحل يتصدران محركات البحث جوجل، رغم وفاة نور الشريف منذ 4 سنوات. Advertisements وتداول رواد السوشيال ميديا، خلال الساعات الماضية، أخبارا تفيد بزواج الفنان الراحل نور الشريف والفنانة درة سرًا، ما جعل الجمهورها يتساءل ليعرف الحقيقة. يذكر أن الفنان الراحل والفنانة درة، ظهرا في عمل مشترك، وهو فيلم "بتوقيت القاهرة"، برفقة عدد من نجوم الفن، من بينهم الفنانين شريف رمزي وشريف صبري وكريم قاسم، خلال عام 2015.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد الحديث عن زواجها من نور الشريف.. درة لـ"مروجي الشائعات": اتقوا الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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