فيديو وصور.. قبلات وأحضان بين كريم فهمي وزوجته على نغمات "ملطشة القلوب"

لحظات رومانسية جمعت الفنان كريم فهمي، وزوجته، خلال احتفالهما بعيد ميلاد "فهمي"، حيث تبادل الزوجان القبلات والأحضان والرقص على نغمات الأغاني.

بعد عدة أيام من عيد مولده، الذي يصادف الـ3 من ديسمبر، انتشر فيديو للفنان كريم فهمي، وزوجته دانيا البناوي، على مواقع التواصل الاجتماعي، جمعهما خلال الاحتفال بعيد الميلاد.

المقطع المصور، ظهر فيه الزوجان وهما يتبادلان القبلات والأحضان على نغمات "يا ملطشة القلوب"، أمام تورتة عيد ميلاد الفنان الـ37.

وظهر في الفيديو كذلك الفنانة هنا الزاهد، وزوجها الفنان أحمد فهمي، والفنانة أيتن عامر، والفنانة حلا شيحة، بالإضافة إلى عدد من نجوم الفن والمشاهير.

وظهرت "دانيا" في عيد ميلاد زوجها كريم فهمي، مرتدية بلوزة لها كرانيش من اللون الفوشيا "وان شولدر"، على بنطلون "جلد"، وحذاء جلد له كعب عال شتوي،

Advertisements

زواج كريم فهمي

يذكر أن الفنان كريم فهمي، تزوج من "دانيا" في عام 2013، ورزق منها بـ3 فتيات هن "كاميليا وناعومي وجميلة"، ويحرص دوما على إخفاء الصغيرات عن أعين الكاميرات، أو نشر صورهن على مواقع التواصل الاجتماعي.